Für viele Fans ist es ein Mega-Comeback: Die TV-Show "Richterin Barbara Salesch" soll ins Fernsehen zurückkehren. Das soll der Privatsender RTL Medienberichten zufolge gegenüber dem Magazin DWDL.de bestätigt haben. Im Jahr 2013 lief die beliebte Sendung zuletzt im Nachmittagsprogramm bei Sat.1.

Juristin Barbara Salesch wird in der gleichnamigen, fiktiven Show, die einen Blick in den Gerichtssaal gewährt, wieder die Rolle der Richterin übernehmen.

"Richterin Barbara Salesch" und Co.: Gerichtssaal-Formate sollen wiederbelebt werden

Beim Privatsender Sat.1 war die Show ein echter Quotenhit und lockte viele Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Laut RTLup, einem Spartensender der RTL Group, werde die Gerichts-Show um Richterin Salesch auch 9 Jahre nach dem Absetzen weiterhin von vielen Zuschauern eingeschaltet. Deshalb habe sich der Sender nun für eine Neuauflage entschieden. Jetzt hat RTL auch den Sendetermin bekannt gegeben: Am 5. September um 11 Uhr ist es so weit - dann kehrt Barbara Salesch in den Gerichtssaal zurück.

Aber laut DWDL.de soll nicht nur die 72-jährige Salesch auf den Richterstuhl zurückkehren. Auch Richter Ulrich Wetzel soll wohl wieder in einem Format zu sehen sein. Näheres zu diesen Plänen sei allerdings noch nicht bekannt. Der 56-Jährige war von 2002 bis 2008 Richter in der Sendung "Strafgericht" bei RTL.

