Trauer um "Bob, den Streuner": Weltberühmter Kater ist tot

"Bob, der Streuner" ist tot. Der weltberühmte Kater mauserte sich zum heimlichen Liebling der Fans von Straßenmusiker James Bowen. Im Jahr 2007 trat Bob zum ersten Mal in Erscheinung - und erlangte immense Berühmtheit.

Ob Buch oder Film - über das Leben des Vierbeiners und seines Musiker-Partners gab es tolle Geschichten. James Bowen trauert nun um seinen kleinen Freund.

Straßenkater Bob und Musiker Bowen: Eine enge Freundschaft

Im Jahr 2007 begegneten sich der damals verletzte Straßenkater Bob und der drogenabhängige Londoner Straßenmusiker James Bowen zum ersten Mal. Bob suchte Unterschlupf in Bowens Wohnung - der Beginn einer engen Freundschaft. Fortan pflegte der Musiker den Kater und kümmerte sich um ihn.

Das wusste Bob zu schätzen - und wich seinem neuen Freund nicht mehr von der Seite. Selbst bei Bowens Auftritten war der Kater stets dabei. Das brachte den beiden mehr Aufmerksamkeit und dadurch auch mehr Geld.

So interessierte sich allmählich die Öffentlichkeit für das außergewöhnliche Leben der beiden. Gemeinsam mit Literaturagentin Mary Pachnos veröffentlichte Bowen im Jahr 2013 das Buch "A Street Cat Named Bob", das in 26 Sprachen übersetzt wurde. In Deutschland wurde die Geschichte unter dem Titel "Bob, der Streuner" bekannt. 2017 wurde das Leben der beiden Partner sogar verfilmt - mit Kater Bob in der Hauptrolle, der sich selbst spielte.

Jetzt ist der weltberühmte Kater tot und James Bowen trauert um seinen langjährigen Freund. "Bob hat mein Leben gerettet", zeigt sich der Musiker auf seiner Facebook-Seite emotional. "Er gab mir so viel mehr als nur Gesellschaft. Mit ihm an meiner Seite hatte ich ein Ziel. (...) Ich fühle mich, als wäre das Licht aus meinem Leben verschwunden. Ich werde ihn nie vergessen."

So geht eine lange Beziehung zwischen Musiker und Kater zu Ende. In den Herzen seiner Fans bleibt Bob jedoch unvergessen.