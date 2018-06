Totale Mondfinsternis 2018: Was ist ein "Blutmond" und wann sieht man ihn?

Mondfinsternis in Deutschland:



Die nächste Mondfinsternis findet am diesjährigen 27. Juli statt. 103 Minuten wird das Spektakel am fränkischen Nachthimmel andauern. Dass sich das Geschehen in einer Dämmerungsphase abspielt, verleiht dem Himmelsphänomen besonderen Glanz. Sind keine Wolken am Himmel, können schöne Bilder geschossen werden.





Die Jahrhundertfinsternis findet an einem Freitagabend statt. Also der perfekte Rahmen, um das besondere Ereignis zu genießen. Zwischen 21.30 Uhr und 23.13 Uhr ist der Mond an diesem Abend vollständig im Kernschatten der Erde.





Als "Blutmond" bezeichnet man den Zustand des Mondes, sobald er sich im komplett im Schatten der Erde befindet. Da das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre gebrochen wird, erreicht uns vor allem rotes Licht des Himmelskörpers, der dadurch "blutig" wirkt.





Mondfinsternis 2018: Wie kommt es zum Spektakel am Nachthimmel?





Die Bedingungen für eine Mondfinsternis sind, dass Mond, Erde und Sonne in einer ganz bestimmten Konstellation zueinander stehen.





Der Mond muss sich im Schatten der Erde, auch "Kernschatten" genannt, befinden. Die Erde steht dann zwischen Sonne und Mond. Abhängig davon, wie groß der Schatten ist, den die Erde auf den Mond wirft, ist über Deutschland und der fränkischen Region eine partielle oder eine totale Mondfinsternis zu bestaunen.





Im Fall der Finsternis am 27. Juli 2018 handelt es sich um eine sogenannte "totale Mondfinsternis". Das bedeutet, dass der Mond im Verlauf der Finsternis komplett in den Kernschatten des Erdballs tritt.





Übrigens: Die maximale Dauer einer totalen Mondfinsternis beträgt 106 Minuten. Am 27. Juli dauert die Finsternis 103 Minuten.



Mondfinsternis 2019: Wann findet die übernächste statt?



Die übernächste totale Mondfinsternis findet bereits am 21. Januar 2019 statt. Sofern das Wetter im kühlen Januar mitspielt, ist auch sie über Deutschland und Franken zu bewundern.



red/tu



