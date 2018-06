"Torture Ship": Hunderte Besucher bei Fetischparty auf Schiff - Zahlreiche Zaungäste

Bestaunt von etlichen Zuschauern gingen die ersten Gäste in Friedrichshafen an Bord des "Torture Ship" ("Folterschiff"). Wie in früheren Jahren fanden sich auch wieder Schaulustige zum Auftakt des Party-Stelldicheins der Latexfreunde am Pier des Hafens Konstanz ein.



Rund 500 Gäste wurden in diesem Jahr erwartet, wie es vor der Tour beim Veranstalter hieß, der Agentur Zip-Zone. Das seien "einige weniger" als in früheren Jahren. Der Grund: das nahezu zeitgleiche WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden.



Das Lack- und Lederschiff und ein davon unabhängiges Swingerschiff hatten vor einigen Jahren noch Kritik ausgelöst. Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) hatten daraufhin ihre Regeln für Charterverträge verschärft. Das Swingerschiff wurde ganz verboten, das "Torture Ship" darf weiter fahren, weil es als Tanzschiff gilt.