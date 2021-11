Tanya Roberts

Die amerikanische Schauspielerin schaffte den Durchbruch in den 80-Jahren in der Serie „Drei Engel für Charlie“. 1985 schlüpfte der Filmstar in die Rolle der Stacey Sutton in dem James-Bond-Film „Im Angesicht des Todes“. Das Bond-Girl verstarb am 4. Januar im Alter von 65 Jahren.



Karl-Heinz Vosgerau

Den deutschen Schauspieler kennen viele Fernsehzuschauer aus Serien wie „Derrick“ oder „Der Alte“. Der gebürtige Kieler starb am 4. Januar mit 93 Jahren.

Bernd Kannenberg

Der Olympia-Sieger gewann bei den Olympischen Spielen 1972 in München die Goldmedaille in der Disziplin "5o-Kilometer-Gehen". Der Fürther starb am 13. Januar im Alter von 78 Jahre.

Thomas Gumpert

In Deutschland wurde der Schauspieler durch seine Rolle als Graf von Lahnstein in „Verbotene Liebe“ bekannt. Er spielte aber auch in Krimi-Serien wie „Alarm für Cobra 11“, „Der Clown“ oder „Wolffs Revier“ mit. Zudem hatte er Engagements am Theater, etwa an der Berliner Schaubühne.

Siegfried Fischbacher

Fischbacher war berühmt als Teil des Magier-Duos "Siegfried und Roy". Mit seinem Partner Roy alias Uwe Ludwig Horn zählte er jahrzehntelang zu den Topstars im Showgeschäft von Las Vegas. Bekannt war das Duo für Auftritte mit weißen Tigern und Löwen. Siegfrieds Partner Roy starb im Mai 2020 an Covid-19. Er verstarb ein Jahr später am 13. Januar.

Der amerikanische Talkmaster starb am 23. Januar im Alter von 87 Jahren. Zuletzt wurde der Showmaster in einem Krankenhaus wegen einer Corona-Erkrankung behandelt. Bekannt wurde er mit seiner Show "Larry King Live", die von 1985 bis 2010 bei CNN zu sehen war. Sein quasi immer gleiches Outfit mit Hornbrille, Hemd und Hosenträgern wurde zu seinem Markenzeichen.

Marc Wilmore

Der amerikanische Drehbuchautor, Fernsehproduzent, Schauspieler und Komiker mit nur 57 Jahren am 30. Januar an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben. In seiner Tätigkeit als "Simpsons"-Autor wurde er 2008 mit dem Primetime Emmy Award gekürt.

Armando Anthony "Chick" Corea

Der amerikanische Musiker zählte zu den bedeutendsten Jazzpianisten der Gegenwart. Er starb in Folgen einer Krebserkrankung am 9. Februar mit 79 Jahren. Der Pianist und Komponist gilt als Gründervater des Jazzrocks.

Uwe Trede

Der Bauer vermietete 1990 seinen Acker im schleswig-holsteinischen Dorf Wacken an die Festivalgründer. Der Rest ist Geschichte. Zum heimlichen Start des Festivals wurde er 2006 durch den Dokumentarfilm "Full Metal Village". Am 18. Februar ist er verstorben.

Sabine Schmitz

Als erste Frau triumphierte Sabine Schmitz 1996 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Bekannt wurde sie auch durch britische Kult-Serie "Top Gear" sowie als Moderatorin. 2017 erkrankte sie an Krebs. Das hielt sie jedoch nicht davon ab bis 2019 weiterhin Rennen zu fahren. Am 16. März erlag sie schließlich der Krankheit.

Die Bundestagsabgeordnete kollabierte während eines Fluges am 21. März. Obwohl der Pilot in Irland notlandetete, könnte der 53-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Die Mecklenburg-Vorpommerin war seit 2009 Mitglied des Bundestages.

Seit den 60er-Jahren war der amerikanische Schauspieler in Hollywood aktiv. Für seine Rolle im Film "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" wurde er als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert. Im Laufe seiner Karriere erhielt er zwei Golden Globes. Der gebürtige New Yorker verstarb am 23. März in Kalifornien.

Der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. starb am 9. April. Der Buckingham-Palace teilte mit, dass er im Alter von 99 Jahren friedlich im Schloss Windsor verstarb.

DMX

Der US-Rapper verstarb am 9. April in einem New Yorker Krankenhaus. Nach einem Herzanfall musste der Musiker einige Tage künstlich beatmet werden. Weltweit verkaufte der Rapper mehr als 74 Millionen Tonträger und seine Alben wurden in den Vereinigten Staaten insgesamt 14 Mal mit Platin ausgezeichnet.

Barby Kelly

April teilte die Kelly-Family mit, dass Barby Kelly am 15. im Alter von 45 Jahren nach kurzer Krankheit überraschend gestorben ist. Als junge Frau spielte sie in der Kelly Familiy Percussion und Gitarre. Bereits vor einigen Jahren zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Willi Herren

Bekannt wurde Willi Herren als Serien-Fiesling "Olli Klatt" in der ARD-Sendung "Lindenstraße" bekannt. Später trat er als Kölner Sänger von Mallorca-Partyschlager auf. Zudem war er in vielen Reality-Formaten zu sehen. Zuletzt gehörte er zu den Kandidaten der Show "Promis unter Palmen." Er starb am 20. April im Alter von 45 Jahre in Köln.

Schauspieler und Synchronsprecher Thomas Fritsch verstarb am 21. April im Alter von 77 Jahren. Fritsch wurde in den 1960er durch zahlreiche Kinorollen bekannt. Später trat er in zahlreichen Fernsehserien und war als Sprecher tätig.

Jan Hahn

Der TV-Moderator verstarb am 6. Mai nach kurzer, schwerer Krankheit mit nur 47 Jahren. Über Jahre hinweg war er das Gesicht im "Frühstücksfernsehen" von "Sat.1".

Der Architekt war berühmt für Bauwerke wie das Sony Center in Berlin oder den Messeturm in Frankfurt. Am 9. Mai starb Jahn bei einem Fahrradunfall in einem Vorort von Chicago.

Eric Carle

Der US-Autor erlangte mit seinem Kinderbuch "Die kleine Raupe Nimmersatt" Welterfolg. Das Buch wurde in 64 Sprachen übersetzt und mehr als 50 Mal verkauft. Am 23. Mai starb der Schriftsteller mit 91 Jahren.

Libuse Safrankova

Die tschechische Schauspielerin erlangte große Beliebtheit mit der Hauptrolle in dem Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Der romantische Streifen gehört seit Jahrzehnten untrennbar zum Weihnachtsprogramm im deutschen Fernsehen. Die Hauptdarstellerin des Films verstarb in diesem Jahr am 9. Juni im Alter von 68 Jahren.

Der Entertainer gilt als Vorreiter der Talkshow und wurde ab Ende der 1970er-Jahre mit Fernsehsendungen wie "Bio’s Bahnhof", "Boulevard Bio" und "alfredissimo!" bekannt. Am 23. Juli starb der Fernsehkoch in seiner Kölner Wohnung. Er sei friedlich eingeschlafen, sagte sein Adoptivsohn Scott Biolek-Richter der Deutschen Presse-Agentur. Biolek war seit längerem gesundheitlich angeschlagen gewesen. Er wurde 87 Jahre alt.

Das Gründungsmitglied der Band "Slipknot" starb am 26. Juli friedlich im Schlaf. Das teilte seine Familie im Sommer. Der Schlagzeuger wurde nur 46 Jahre alt.

Der deutsche Cartoonist zählte zu populärsten deutschen Zeichnern. „Seine Furchtlosigkeit vor Blicken in menschliche Abgründe des Sexismus, Rassismus, der Ignoranz, Korruption und Dummheit und wie er all das mit beißendem Spott und rabenschwarzem Humor in Cartoons einfing, war einzigartig", lautete der Nachruf des Carlsens-Verlag. In der Nacht zum 31. Juli verlor der 55-Jährige den langen Kampf gegen den Krebs.

Emilio Ballack

Der Sohn des Ex-Nationalspielers Michael Ballack starb am 5. August bei einem Unfall in Portugal. Nach Medienberichterstattung kam der 18-Jährige bei einem Quad-Unfall auf dem Grundstück der Familie ums Leben. Emilio war einer von drei Söhnen von Michael Ballack und Simone Mecky-Ballack.

Der deutsche Fußballer war als "Bomber der Nation" bekannt. Mit 365 Toren in 427 Partien ist er Rekordschütze der Fußball-Bundesliga und gilt als einer der besten Stürmer aller Zeiten. Die FC-Bayern-Legende starb am 5. August im Alter von 75 Jahre.

Der britische Musiker war ab 1963 - und somit nahezu seit ihrer Gründung - Schlagzeuger der "Rolling Stones". Am 24. August verstarb er mit 80 Jahren in London.

Wolf-Dieter Poschmann

Der ehemalige ZDF-Sportchef starb am 27. August. Mehr als 30 Jahre arbeitet er in der ZDF-Sportredaktion und schuf als Leichtathletik-Experte große Momente wie bei seiner Reportage zum Weltrekord von Usain Bolt 2009. Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb er im Alter von 70 Jahren.

Heide Keller

Das Fernsehpublikum kennt die gebürtige Düsseldorferin vor allem in der Rolle der Chefhostess Beatrice in der ZDF-Reihe ""Das Traumschiff". Sie war von der ersten Folge an dabei und hatte 2018 ihren letzten Auftritt. Am 30. August verstarb die 81-Jährige.

Willi Garson

Den amerikanischen Schauspieler ist bekannt als Stanfort Blatch aus der Serie "Sex and the City". Als Carrie Bradshaws bester männlicher Freund war Garson nie um einen bissigen Witz verlegen. Zahlreiche US-Medien berichteten, dass der 57-Jährige am 21. September gestorben ist.

Franz Trojan

Der frühere Schlagzeuger und Mitbegründer der bayerischen Kultband Spider Murphy Gang starb am 23. September im Alter von 64 Jahren. Die Band wurde durch Rock-’n’-Roll-Musik mit Texten in bayerischer Mundart bekannt. Mit Skandal im Sperrbezirk gelang ihnen 1981 ein Nummer-eins-Hit der Musikcharts im deutschsprachigen Raum.

Albert Scharf

Der bayerische Medienmanager arbeitete 36 Jahre für den Bayerischen Rundfunk, zwölf davon als Intendant. Am 28. September verstarb er im Alter von 86 Jahre.

Rainer Holzschuh

Der Journalist war 21 Jahre lang Chefredakteur des Sportmagazins "Kicker". Holzschuh wurde in Bad Kissingen geboren und verstarb am 7. Oktober mit 77 Jahren nach schwerer Krankheit.

Agnes Tirop

Kurz vor ihrem gewaltsamen Tod erlief der Leichtathletik-Star aus Kenia noch einen Weltrekord in Herzogenaurach. Am 13. Oktober wurde die 25-Jährige erstochen in ihrem Haus gefunden.

James Michael Tyler

Den amerikanischen Schauspieler kennen Fans der Serie "Friends" als den Kellner im Stammcafé der Freunde Gunther. Nach US-Medienberichten ist er an Prostatakrebs gestorben. Sein Manager Toni Benson berichtete, dass er am 24. Oktober in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 59 Jahren gestorben ist.

Marília Mendonça

Die brasilianische Star-Sängerin kam am 6. November bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Die Songwriterin veröffentlichte 2015 ihre Debüt-EP und wurde nur 26 Jahre alt. Ihr Tod löste in ihrer Heimat Bestürzung und Trauer bis hinauf ins Präsidialamt aus.

