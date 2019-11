Todesfälle 2019: Von diesen Promis mussten wir uns verabschieden

Häuptling der Indianer Gus Backus

Mit seinen Liedern "Brauner Bär und weiße Taube" und "Da sprach der alte Häuptling", gelang Gus Backus 1960 der Durchbruch. Nach schwerer Krankheit ist Backus jedoch am 21. Februar gestorben. Heute zählen seine Songs zu echten Klassikern und werden gerade zur Faschingszeit wieder gefeiert.

Gehörnte Frisur und geschminkte Augen: Keith Flint

Mit nur 49 Jahren wurde Keith Flint am 04. März tot aufgefunden. Der Frontmann der Band "The Prodigy" wurde gerade mit den Songs "Smack My Bitch Up" und "Breathe" weltberühmt. Seine Markenzeichen waren schwarz geschminkte Augenhöhlen und zu Hörnern frisierte Haare.

Deutscher Fernsehstar: Hannelore Elsner

Mit Hannelore Elsner ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen gestorben. Mit 76 Jahren ist sie am 21. April friedlich eingeschlafen. Sie wirkte in mehr als 200 Fernseh- und Kinofilmen mit und gewann zahlreiche Auszeichnungen, wie die Goldene Kamera und das Bambi.