Tim Mälzer ist bekannt für seine direkte Art. Der TV-Koch sagt gerne seine Meinung ganz offen und gerade heraus. In einem aktuellen Interview mit dem Magazin "Playboy" hat er jetzt zum Rundumschlag ausgeholt - und zwar gegen seine Kollegen.

Vor allem bekommen in dem Gespräch hippe Köche aus der Hauptstadt ordentlich ihr Fett weg. Der 51-Jährige findet einige Gerichte seiner Koch-Kollegen zu "philosophisch".

"Zu intellektuell": Laut Mälzer sollte Essen zuallererst ein Genuss sein

Auf die Frage, wann ihm persönlich ein Gericht zu "philosophisch" sei, antwortet der "Kitchen Impossible"-Star: "Ich sehe die Dinge, verstehe, was der Koch sagen will, aber ich schmecke es nicht mehr." Besonders verurteilt er dabei den "brutalen Regionalismus": "Der wird insbesondere von schwarze Rollkragenpullover tragenden Berlinern zelebriert und trägt so eine Art Bohemien-Arroganz", sagt Mälzer.

Einige Aussagen seine Kollegen bezeichnete der Koch als "blamabel" und fragt: "Wie albern wollen wir denn werden?" Nicht selten würden diese "hippen Köche" eine Kartoffel derart für ihre Aromen abfeiern - dafür habe er kein Verständnis. "Zu intellektuell" sei dieser Umgang mit Lebensmittel für Mälzer. Essen sollte zuallererst ein Genuss sein, einen sättigen und mit Nährstoffen versorgen, befindet der Promikoch.

Für ihn sei ein gutes Essen, wenn "gute Grundprodukte im richtigen Moment mit der richtigen Attitüde zubereitet" würden, erklärt Mälzer. Das würde schon bei einem belegten Brot anfangen: "Von jemand anderem geschmiert, zurechtgeschnitten, gewürzt und mit einem Radieschen dekoriert, schmeckt es doch sehr viel geiler als das, was wir uns vielleicht selbst zubereiten würden." Allgemein halte er "ein Hühnerfrikassee oder ein Butterkuchen von der Großmutter manchmal für sehr viel geiler als ein Dessert, das aus 37 Komponenten besteht", betont er mit Nachdruck.

