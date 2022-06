Til Schweiger arbeitet weiter fleißig an seinem zweiten Standbein. Neben seiner Arbeit im Filmgeschäft betreibt der 58-jährige Hamburger seit einigen Jahren auch das Label Barefoot, welches Kleidung und Wohnaccessoires vertreibt.

Zum Barefoot-Portfolio hinzukommen wird nun auch ein Hotel auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Genauer gesagt: an der Ostküste, am Hafen vom Portocolom.

Schweiger seit vielen Jahren in die Insel verliebt

Schweiger habe sich direkt an die idyllische Lage des Hafens verguckt und sei generell seit vielen Jahren in die Balearen-Insel verliebt, teilt der Betreiber des zukünftigen Hotels, die Rostocker Hotelgruppe Arcona Hotels & Resorts, mit.

Eröffnen soll das 60-Zimmer-Hotel bereits am 1. Juli. Laut Schweiger entspricht das Hotel perfekt seiner Vorstellung von einem "lässig-legeren Hotel in bester Lage". Auch die mallorquinische Presse zeigt sich vom neuen Objekt angetan. Die „Mallorca-Zeitung“ spricht von „entspanntem Luxus mit mallorquinischem Flair.“

Das Barefoot-Hotel Mallorca ist nicht das erste Hotel im Ausland von Til Schweiger. Derzeit gibt es bereits ein Barefoot-Hotel in Südafrika. Auch ein Hotel am Tegernsee ist schon in Planung.

mit dpa

