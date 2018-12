The Voice of Germany: Tränen nach Auftritt von Coby Grant

Bei "The Voice of Germany" auf Prosieben und Sat1 wird es ernst: Am Sonntag ging es um den Einzug ins Halbfinale. Auch dabei, im Team "Michi und Smudo": Coby Grant, die Australierin und Wahl-Karlstädterin.

Sie wählte für ihren Auftritt eine Version von Whitney Houstons "I wanna dance with somebody". Die Juroren waren von ihrem Auftritt hin und weg, Yvonne und Smudo gar zu Tränen gerührt. Beim Lob überschlug sich die Jury. Mark Forster fand: "Es ist gesund für die Seele, dir zuzuhören."

Mit so viel Rückenwind war es dann auch kein Wunder, dass Coby Grant nun im Halbfinale steht. Die anderen Plätze sicherten sich Eros Atomus und der Rapper Clifford Dwenger.

