Michael Nesmith, Sänger und Gitarrist der US-amerikanischen Band „The Monkees“, ist am Freitag (10. Dezember 2021) gestorben. Der Musiker wurde 78 Jahre alt. Nesmith sei zu Hause friedlich und eines natürlichen Todes gestorben, teilte seine Familie der Zeitschrift „Rolling Stone“ mit.

Die Band „The Monkees“ wurde in den 1960ern im Rahmen eines Castings für eine TV-Show gegründet. Als Vorbild dienten ihnen die Beatles. Zu ihren bekanntesten Songs zählen „I’m a Believer“, „Last Train to Clarksville“ sowie „Little Bit Me, Little Bit You“. 1967 verkauften die Monkees wie die Beatles und die Rolling Stones Millionen Alben. Wenige Jahre nach dem Ende der Fernsehserie 1968 löste sich die Gruppe zunächst auf. Doch die Musiker traten über Jahre hinweg immer wieder zusammen auf und gingen 2011 noch einmal gemeinsam auf Tour.

Monkees-Kollege äußert sich nach Michael Nesmiths Tod

Leadsänger Davy Jones verstarb 2012, Bassist Peter Tork im Jahr 2019. Nesmiths Bandkollege Micky Dolenz schrieb auf Twitter, die Nachricht über Nesmiths Tod stimme ihn untröstlich. Er habe einen engen Freund und Partner verloren. Michael Nesmith war auch abseits des Musikgeschäfts kreativ: Er arbeitete als Buchautor, Filmregisseur und Produzent. Zudem war an der Gründung des Musiksenders MTV beteiligt. Nesmith hat drei Söhne und eine Tochter.