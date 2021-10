"Tha Masked Singer" startet mit Staffel 5

"The Masked Singer" startet in die 5. Staffel. Das Konzept ist einfach wie spannend: Zehn Prominente verstecken sich in extravaganten Kostümen und geben pro Folge eine Gesangsperformance, bei der ihre natürliche Stimme zu hören ist. Zu jedem anderen Zeitpunkt vor und nach der Gesangseilage wird die Stimme der Promis stark verzerrt, sodass weder Kostüm, noch Stimme die Verborgenen enttarnen könnten.

Nicht nur Sänger*innen sind in der Gesangs-Rätsel-Show vertreten

Anhand der Gesangsnummer und den Indizien, die in jeder der sechs Folgen eingestreut werden, soll ein Team aus zwei Personen die Stars enttarnen. Am Ende jeder Folge wird mindestens ein Teilnehmer enthüllt, so ProSieben. Nicht nur Sänger*innen nehmen an diesem TV-Format teil. Jegliche Person des öffentlichen Lebens kann teilnehmen, auch diejenigen ohne besonderes Gesangstalent.

In diesem Jahr besteht das Rate-Team aus dem Sänger Rae Garvey und Ruth Moschner (Moderatorin, Schauspielerin und Schriftstellerin), die bereits in Staffel 4 und Staffel 2 zusammen in der Show Detektiv gespielt haben. Die vierte Staffel wurde ebenfalls dieses Jahr ins deutsche Fernsehen gebracht und hatte ihren Sendestart am 16. Februar 2021. Von den zehn Promis in spektakulären Kostümen konnte einer seine Identität besonders geschickt verbergen und gewann das Finale: der Dinosaurier. Unter dieser Maske steckte Sänger Sasha, der dann den Masked-Singer-Siegerpokal erhielt.

Auch Moderator Matthias Opdenhövel, der bereits die vorherigen Staffeln moderierte, ist wieder am Start. Der Moderator nimmt auch dieses Jahr eine Sonderrolle ein: Er darf sich auch 2021 nicht verplappern, denn er kennt alle Identitäten hinter den Masken und darf dem Publikum und den zwei Rätselnden nichts verraten. Um die Fans der Serie nicht zu lange auf die Folter zu spannen, gab der Fernsehsender bereits vorab drei erwarteten zehn Kostüme bekannt: der Hammerhai, der Mops und die Chili. Wie gewohnt läuft "The Masked Singer" auf ProSieben oder Streaming-Dienst Joyn.

Das sind die diesjährigen Sendezeiten:



Samstag, 16. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Samstag, 23. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Samstag, 30. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Samstag, 6. November 2021, 20.15 Uhr

Samstag, 13. November 2021, 20.15 Uhr

Samstag, 20. November 2021, 20.15 Uhr

Fernseh-Fans aufgepasst: Auch "The Voice of Germany" sendet ab dem 7. Oktober 2021 die neue und somit 11. Staffel des Gesangswettbewerbs. Um 20.15 Uhr geht es auf ProSieben los. In diesem Jahr sitzen Nico Santos, Mark Forster, Sarah Connor und Johannes Oerding in den Stühlen.

Vorschaubild: © ProSieben/Benjamin Kis