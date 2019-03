"Take me out": Finden die Fränkinnen hier die großen Liebe?

Samstagnacht heißt es wieder "Take me out". Die Datingshow von RTL mit Ralf Schmitz als Moderator lässt Männerherzen höher schlagen. Insgesamt 30 Frauen stehen als Kandidatinnen zur Auswahl und das beste daran: Sie sind alle single. Ein wahres Paradies für viele Männer, aber besonders für die drei Männer, die pro Sendung in der Single-Show sich eine Dame für ein Date aussuchen dürfen. Doch was wäre die Show ohne reizvollen Fränkinnen?

Worum geht es bei der "Take me out"?

In jeder Sendung haben drei Männer nacheinander die Chance ein Traumdate mit ihrer Herzdame zu gewinnen. Dabei nehmen die 30 Single-Ladies ihren Traumprinzen innerhalb von vier Runden genaustens unter die Lupe. Falls der Mann ihnen nicht gefällt, können sie ihn mit einem Buzzer rauswählen. Bleiben zum Schluss noch Frauen übrig, die nicht auf den Buzzer gedrückt haben, kann der Mann seine Favoritin für sein Traumdate wählen.

Die Kanditatinnen

Auch die zwei Nürnbergerinnen Lori und Julia sind auf der Suche nach ihrem Romeo. Die Pole Tänzerin Lori verrät, dass sie sich selbst als besonders verrückt empfindet und über einen außergewöhnlichen Weg vielleicht den Mann ihrer Träume kennenlernt. Für sie sollte der Traumprinz ein abenteuerlustiger Katzenliebhaber mit Bart und Tattoos sein, der fern von Arroganz sowie schlechten Manieren lebt.

Die angehende Studentin Julia hingegen kann keinen Mann gebrauchen, der von Geiz und Unehrlichkeit lebt. Groß, humorvoll, zielstrebig und sportlich sind Eigenschaften, die für sie einen perfekten Mann ausmachen. Den Nürnberger Markt hat sie schon nach diesen Kriterien abgegrast. Nun möchte sie ihren Suchradius erweitern und hofft bei "Take me out" die Liebe ihres Lebens zu finden.

Am Samstag den 16. März können Zuschauer sehen, ob die zwei Nürnbergerinnen ihren "Mr. Right" begegnen. Sendetermin ist um 22.30 Uhr auf RTL.