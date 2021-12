Steve Bronski, Mitbegründer und Keyboarder der britischen Synthie-Pop-Band "Bronski Beat" ist tot. Der Debüt-Hit "Smalltown Boy" machte die Band weltberühmt.

Steve Bronski, mit bürgerlichem Namen hieß er William Forrest, wurde nur 61 Jahre alt, die Todesursache ist unbekannt. Sein früherer Bandkollege Jimmy Sommerville hat sich auf Twitter emotional verabschiedet.

Bronski Beat: Dieser Hit machte die Band berühmt

Auf Twitter schrieb Jimmy Sommerville: "Es ist traurig zu hören, dass Steve Bronski gestorben ist. Er war ein talentierter und sehr melodiöser Mann."

Die Band "Bronski Beat" wurde 1983 von Steve Bronski, Jimmy Sommerville und Larry Steinbachek gegründet. Sie landeten direkt mit ihrer Debüt-Singe "Smalltown Boy" einen Hit in Europa.

Das Lied handelt von einem homosexuellen jungen Mann, der aus Angst vor Schwulenfeindlichkeit von zu Hause wegläuft. Das Debütalbum "The Age of Consent", auf dem sich einige Lieder um das Thema Homophobie drehten, erreichte damals Platz 10 in den deutschen Charts und erhielt eine goldene Schallplatte.

Nach dem ersten Album stieg Jimmy Sommerville aus der Band aus, die sich dann Ende der 1980er-Jahre auflöste. 2017 veröffentlichte Bronski als einzig verbliebenes Originalmitglied nach 22 Jahren noch mal ein neues Album. Larry Steinbachek war 2016 bereits an Krebs gestorben.