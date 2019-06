Sofia kam mit 265 Gramm zur Welt: 6 Monate später dürfen ihre Eltern sie nach Hause holen

Datteln: Baby Sofia hat einen Sauerstoffschlauch in der Nase, der an den Wangen mit Pflastern in Herzform befestigt ist. Mit nur 265 Gramm Geburtsgewicht ist vor fünfeinhalb Monaten Sofia auf die Welt gekommen. Am 07.06.2019 konnten ihre Eltern sie mit 3100 Gramm mit nach Hause nehmen. Foto: -/Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln/dpa