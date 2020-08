Eigentlich wollten Michael Wendler und Laura Müller eine Traumhochzeit in Las Vegas feiern. Doch die Cornoakrise macht den beiden eienen Strich durch die Rechnung. Das Promi-Pärchen musste sich erstmal mit einem Standesamt in Florida plus Video-Call zufriedengeben, wie sie in der VOX-Doku "Laura & der Wendler – Jetzt wird geheiratet" schildern.

Eigentlich wollten Laura und Michael auf dem Amt nur obligatorische Heirats-Lizenz beantragen, doch „auf einmal ging alles ganz schnell!“, so der Wendler. „Morgens haben wir die Info erhalten, dass am Nachmittag ein Termin frei ist und die Trauung vollzogen werden könnte.“

Die 19-Jährige und ihr 29 Jahre älterer Mann nutzten spontan die Gelegenheit, denn Laura war mit einem Touristen-Visum in die USA eingereist und stand vor allem angesichts der Pandemie unter einem gewissen Zeitdruck.

Der Wendler erinnert sich: "Das war ganz aufregend. Eine Standesbeamtin wurde zugeschaltet, per FaceTime sozusagen, und hat die Trauung dann vollzogen."

"Spätestens im September" werde es trotzdem zu dem geplanten Hochzeits-TV-Event kommen. Auch wenn diese nicht wie geplant in den USA stattfinden wird, wie das frisch verheiratete Paar gegenüber RTL bestätigte. Der geplante Hochzeitstermin Anfang August wurde aufgrund der aktuellen Lage in den USA abgesagt.