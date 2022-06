Fußballprofi Kurt Zouma ist für die Misshandlung von Katzen von einem Gericht in London bestraft worden. Der 27-Jährige von West Ham United hatte mit einem Video im Februar diesen Jahres einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst.

In dem Video war Zouma zu sehen, wie er nach seiner Katze schlug, mit Schuhen nach ihr warf und sie herumkickte wie einen Ball.

Update vom 01.06.2022: Katze getreten wie einen Fußball: Gericht fällt Urteil im Fall Kurt Zouma

Der französische Fußball-Nationalspieler Kurt Zouma muss wegen Tierquälerei 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Der 27-Jährige hatte seine Katze wie einen Fußball getreten, mit Schuhen beworfen und geschlagen. Zudem darf der Abwehrspieler des englischen Erstligisten West Ham United fünf Jahre lang keine Katzen halten und muss rund 9000 Pfund (10.570 Euro) Gerichtskosten zahlen, wie ein Gericht in London am Mittwoch entschied. Die Katzen hatten vorher angeblich einen Stuhl im Haus beschädigt.

"Die Katze war von Ihnen abhängig, Sie mussten sich um sie kümmern", sagte die Richterin. "Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass andere zu Ihnen aufblicken und viele junge Menschen danach streben, Ihnen nachzueifern." Die Richterin betonte zugleich, Zouma und sein jüngerer Bruder Yoan, der den Vorfall gefilmt und dabei gelacht hatte, hätten "echte Reue" gezeigt.

Yoan Zouma, der beim Londoner Fünftligisten Dagenham & Redbridge unter Vertrag steht, muss 140 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und darf ebenfalls fünf Jahre keine Katzen halten. Er hatte einen Clip auf der Social-Media-Plattform Snapchat hochgeladen.

Das Video - veröffentlicht von der britischen "Sun" - hatte nicht nur in England breite Empörung ausgelöst. Kurt Zoumas Sponsor Adidas kündigte dem Hammers-Profi.

Sein Arbeitgeber - Europa League-Halbfinalist West Ham United - betonte am Mittwoch erneut, der Londoner Club verurteile Misshandlungen von Tieren scharf. Der Verein habe bereits nach Bekanntwerden des Vorfalls die höchstmögliche Geldstrafe gegen den Spieler verhängt. Das Geld sei an mehrere nationale und internationale Tierschutzorganisationen gespendet worden. West Ham forderte zugleich die Öffentlichkeit auf, mit dem Fall abzuschließen und Zouma die Chance zu geben, aus seinem Fehler zu lernen.

Ursprüngliche Meldung vom 09.02.2022: Skandal-Video sorgt für Fassungslosigkeit: Fußballer Zouma tritt "eigene Katze wie einen Ball"

Weil er vor laufender Kamera eine Katze misshandelte, ist der französische Fußballnationalspieler Kurt Zouma heftig in die Kritik geraten. Auf einem Video (Vorsicht, nichts für schwache Nerven), das im Internet kursierte, ist zu sehen, wie der Verteidiger des englischen Premier-League-Clubs West Ham United seine Katze wie einen Fußball tritt und mit Schuhen bewirft. In einer anderen Szene schlägt er das Tier mit der flachen Hand heftig ins Gesicht. Im Hintergrund ist Gelächter zu hören. Der 27-Jährige entschuldigte sich am Dienstag für sein Verhalten.

Die Aufnahme sorgte für große Empörung. Kritik kam sowohl vom britischen Tierschutzverband RSPCA als auch von Zoumas Londoner Club West Ham United. "Das ist ein sehr verstörendes Video. Es ist niemals akzeptabel, ein Tier zur Strafe oder aus einem anderen Grund zu treten, zu schlagen oder zu ohrfeigen", zitierte die Nachrichtenagentur PA einen RSPCA-Sprecher. In einer Mitteilung des Verbandes auf Twitter hieß es, es seien viele Hinweise auf das Video eingegangen.

Die Tierschutzorganisation Peta forderte juristische Schritte. Die britische Peta-Direktorin Elisa Allen sagte zudem in einer Mitteilung: "Indem er seine Katze schlägt, tritt und Gegenstände nach ihr schleudert – und das nicht zuletzt vor den Augen eines leicht zu beeindruckenden Kindes – hat Kurt Zouma bewiesen, dass er ein Tyrann und Tierquäler ist und seine kleinen Probleme an den Wehrlosesten auslässt."

Fußballer entschuldigt sich für Fehlverhalten

«Wir haben mit Kurt gesprochen und werden die Angelegenheit intern regeln. Aber wir wollen klar machen, dass wir in keiner Weise Grausamkeit gegenüber Tieren dulden», hieß es in einer Mitteilung von West Ham United dem Nachrichtensender Sky News zufolge. Am Dienstagabend spielte Zouma beim 1:0-Sieg seines Clubs gegen den FC Watford über die gesamte Spielzeit. Durch das 1:1 von Manchester United beim FC Bunrley kletterte Zoumas Team auf Rang vier der Tabelle.

Zouma entschuldigte sich für das Video. "Es gibt keine Rechtfertigung für mein Verhalten, das ich ernsthaft bereue", so Zouma. Er versicherte, den beiden Katzen in seinem Haushalt gehe es gut. "Sie werden geliebt und geschätzt von unserer gesamten Familie, und dieses Verhalten war ein isolierter Vorfall, der sich nicht wiederholen wird", versprach Zouma.