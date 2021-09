Simone Ballack hat sich nach dem Tod ihres Sohnes Emilio mit einem ergreifenden Schreiben zu Wort gemeldet. «Mein geliebtes Kind [...] Heute am 19.09. wärst du 19 Jahre alte geworden», schrieb die frühere Frau von Fußballstar Michael Ballack (44) am Sonntag bei Instagram. Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Sohn Emilio, das die beiden offenbar zu dessen 18. Geburtstag zeigt.

«Wer hätte ahnen können, dass dieses Bild dein letztes Geburtstagsbild sein würde...» Michael und Simone Ballack haben noch zwei gemeinsame Söhne - Louis und Jordi, Emilio starb Anfang August, Medienberichten zufolge bei einem Quad-Unfall auf Ballacks Grundstück in Portugal. Die Familie hatte sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert.

"Ich vermisse dich jede Sekunde"

Simone Ballack schrieb weiter: «Ich vermisse dich jede Sekunde und ich weiß nicht wie es jemals anders werden soll? Ich kämpfe mich jeden Tag durch‘s Leben, für dich und deine Brüder.» Die 45-Jährige bedankte sich bei ihren Followern auch für die vielen Nachrichten und tröstenden Worte.

Im Anschluss zitiert Simone Ballack noch einen Textauszug aus dem Song "Do Not Stand at My Grave and Weep" der Künstlerin Leah:

I am not there

Do not stand on my grave

I am not there I do not sleep

I am a thousand winds that blow

I am the diamond glints on snow

I am the sunlight on ripened grain

I am the gentle autum‘s rain

Ihren zu Tränen rührenden Post schließt Ballack mit den Worten:

"In ewiger Liebe

Deine Mama".