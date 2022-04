Viele haben es in ihrer Spielesammlung zu Hause: Scrabble* ist ein beliebtes Brettspiel, das sich um Sprache dreht. Hersteller Mattel hat zum "Welt-Scrabble-Tag", der offenbar am 13. April stattfindet, eine Erweiterung für das Spiel herausgebracht: den "Genderstein".

Als "Stein des Anstoßes" bezeichnet Mattel selbst den neuen Spielstein in einer Pressemitteilung, denn mit dem Stein mit der Aufschrift "*IN" kommt ein sogenannter "Genderstein" ins Spiel. Mit der Aktion will Mattel zum "Diskurs über den aktuellen Sprachwandel" anregen, damit "in der Sprache alle Menschen sichtbar werden."

*IN - der neue Scrabble-Stein gibt viele Punkte

Durch den Stein können Nomen im Spiel laut Hersteller "spielerisch leicht gegendert werden". Gleichzeitig wird eine Spielanleitung zum Download angeboten, die geschlechtergerecht formuliert ist. Man wolle den Klassiker unter den Buchstabenspielen weiterentwickeln, heißt es weiter in der Pressemitteilung, schließlich sei auch Sprache ständig im Wandel. Mattel geht etwa auf Studien ein, die zeigen, dass Menschen sich bei der Verwendung der männlichen Form, dem sogenannten "generischen Maskulinum", vor allem Männer vorstellen. Gegenderte Formen machten es möglich, dass "Frauen und nicht-binäre Personen in der Sprache sichtbar werden", so Mattel.

„Indem man bestimmte Dinge benennt, werden sie bewusst. Mit Sprache kann man die Wahrnehmung verändern“ sagt Prof. Dr. Diewald. Die Professorin für Germanistische Linguistik am Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Hannover spricht sich klar für das Gendern aus und weist auf den Einfluss von Sprache auf die Gesellschaft hin: „Sprache schafft Realität“.

Wir möchten unsere Reichweite nutzen, um zu zeigen, dass durch das Gendern niemand Nachteile hat – denn im Endeffekt gewinnt das WIR!“, sagt Anne Polsak, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Mattel Deutschland. Der Genderstein dürfte für Spieler*innen, die gerne gewinnen, ein echtes Argument für gegenderte Formen sein, denn er gibt satte 10 Punkte. Den speziellen Stein mit der "*IN"-Aufschrift kann man kostenlos bestellen bei Mattel - die Auflage sei jedoch limitiert, so der Hersteller. Die Spielanleitung in gegenderter Form kann man sich bei Mattel herunterladen, laut Hersteller wird sie ab Herbst aber offiziell in jedem Spiel zu finden sein. Die spezifische "Genderstein"-Regel ist ebenfalls als PDF-Download bei Mattel zu bekommen.

Der Genderstein von Mattel Mattel bringt den Genderstein für Scrabble heraus und will damit den Diskurs über Sprache anstoßen. Presse Mattel / inFranken.de +1 Bild

Diese Spieleklassiker empfehlen wir:

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Presse Mattel / inFranken.de