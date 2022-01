Schlagerstar Helene Fischer ist jetzt seit rund einem Monat im völligen Babyglück: Im Dezember 2021 kam ihr erstes Kind Nala zur Welt. Bisher wurde angenommen, dass die kleine Nala um Weihnachten herum geboren wurde – nun soll aber das genaue Geburtsdatum bekannt geworden sein. Und auch, dass die Geburt für die Sängerin und ihren Verlobten Thomas Seitel eine echte Überraschung war.

Das Mädchen soll nämlich bereits am Samstag, 18. Dezember, und damit zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen sein, wie die „Bild-Zeitung“ aus einer exklusiven Quelle erfahren haben will. Die Geburt war also eigentlich erst für Februar erwartet worden.

Helene Fischers Tochter Nala war Frühgeburt - "Schock" für den Schlagerstar

Die Frühgeburt soll für Helene Fischer ein „Schock“ gewesen sein, ihre Tochter sei aber wohlauf. Außerdem sei bereits eine optische Ähnlichkeit mit ihrem Vater erkennbar. Benannt wurde das Mädchen nach einer Disney-Figur aus dem Kinderfilm „König der Löwen“. Zuletzt wurde das Anwesen der Sängerin am Ammersee von Schaulustigen belagert, die einen Blick auf die junge Familie erhaschen wollten.

Laut Informationen der „Bild“ planen Helene Fischer und Thomas Seitel noch für dieses Jahr ihre Hochzeit. Sie sollen sich bereits passende Locations angesehen haben. Demnächst steht zudem Fischers Deutschland-Tournee an, bei der sie ihr neues Album „Rausch“ promoten will, das im Oktober erschienen ist. Aufgrund der Pandemie mussten erste Konzerttermine aber bereits abgesagt werden.

Erst vor kurzem meldete sich die 37-Jährige zum ersten Mal seit der Geburt ihrer Tochter mit einem Interview zurück und teilte darin eine emotionale Botschaft.