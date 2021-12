Helene Fischers Freundin und ehemalige Backgroundsängerin Maria Voskania ist ebenfalls schwanger. "Wir haben eine sehr starke Verbindung und waren auch im Mädelsurlaub zusammen", sagte Voskania im Interview mit RTL.

Über die zeitgleiche Schwangerschaft mit dem Schlagerstar sagt sie: "Das hätte man nicht besser planen können. Man sagt ja, dass sich Freundinnen bei der Periode anpassen, aber beim Kinderkriegen hätte ich das nicht gedacht."

Helene Fischer wusste bis jetzt nichts von der Schwangerschaft

Helene Fischer weiß wohl laut ihrer Freundin noch nichts von den süßen News: "Sie weiß noch gar nichts davon. Ich bin niemand, der das an die große Glocke hängt. Deswegen wusste außer meinen Eltern bisher kaum jemand davon. Ich dachte mir, es ist schön, kurz vor Weihnachten nochmal mit einer Überraschung um die Ecke zu kommen", erklärt Maria Voskania.

Helene Fischer und Maria Voskania standen bei vielen Shows, TV-Auftritten und bei den Tourneen der Schlager-Queen regelmäßig gemeinsam auf der Bühne. 2014 performten die beiden in der "Helene Fischer Show" sogar Marias Song "Was weißt denn du von Liebe". Drei Jahre später nahm Voskania an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teil und belegte den dritten Platz. Fischer habe sie während dieser Zeit immer unterstützt.

