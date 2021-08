Die Schauspielerin Heide Keller ist tot. Keller sei am Freitag (27. August 2021) im Alter von 81 Jahren gestorben, wie das ZDF am Montag (30. August 2021) in Mainz mitteilt.

Das Fernsehpublikum kennt die Schauspielerin vor allem in der Rolle der Chefhostess Beatrice in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff", für die sie sogar aktiv am Drehbuch mitschrieb. Die Schauspielerin verkörperte die Rolle seit Folge eins im Jahr 1981. "Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben. In der Rolle der Chefhostess Beatrice war sie 38 Jahre lang der gute Geist an Bord des 'Traumschiffs' – ein Rekord. So lange verkörperte noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle", heißt es in der Mitteilung des Senders. Ihren letzten Auftritt in "Das Traumschiff" hatte Keller 2018 in der 80. Folge. Aus Anlass ihres Todes sendet das ZDF am Montag (30. August 2021) um 0.25 Uhr eine Wiederholung dieser Folge.

Keller wurde am 15. Oktober 1939 in Düsseldorf geboren. Nach Abschluss ihrer Schauspielausbildung konnte man Heide Keller auf verschiedenen deutschen Theaterbühnen sehen, ehe sie ihren Platz im Fernsehen fand. Neben ihrer langjährigen Rolle in "Das Taumschiff" wirkte Heide Keller auch in den Serien "Kreuzfahrt ins Glück" oder "Derrick" mit.