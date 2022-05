Popstar Rihanna (34) soll zum ersten Mal Mutter geworden sein. Wie "TMZ" berichtet, soll das Kind der Sängerin bereits am 13. Mai zur Welt gekommen sein.

Vater des Kindes ist der 33-jährige amerikanische Rapper "A$AP Rocky". Laut Bericht der "TMZ" handelt es sich bei dem Baby um einen Jungen, dessen Namen noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist.

Die Sängerin und der Rapper sollen seit 2020 ein Paar sein. Öffentlich zu der Beziehung äußerte sich der Rapper allerdings erst im Mai des vergangenen Jahres. Im Januar 2022 machte Rihanna, die aus Barbados stammt, dann mit ihrem Babybauch Schlagzeilen, den sie gerne der Öffentlichkeit präsentierte. Medienwirksam postete die 34-Jährige anschließend immer wieder von sich als Schwangere.

Nun soll das Warten also ein Ende haben. Rihanna und A$AP Rocky äußerten sich zwar noch nicht selbst zur Geburt ihres Sohnes. "TMZ" schreibt jedoch, dass offizielle Dokumente diese belegen würden.

Zuletzt sorgte der offenbar frisch gebackene Vater für Negativschlagzeilen, nachdem der 33-Jährige am 20. April 2022 in Los Angeles wegen Körperverletzungen festgenommen wurde. Asap Rocky, mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers, gilt als Tatverdächtiger in einem Vorfall am 6. November vergangenen Jahres in Hollywood. Nach Mitteilung der Polizei war ein Streit zwischen zwei Bekannten eskaliert, der mit Waffengewalt endete.

dn/mit dpa