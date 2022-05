Schlagersängerin Nicole hat erstmals öffentlich über ihre Krebserkrankung gesprochen. "Mein Leben lief in Zeitlupe wie ein Film in mir ab", sagte sie der "Bild"-Zeitung. "Ich dachte nur: Ich doch nicht!" Die Musikerin, die mit "Ein bisschen Frieden" als erste Deutsche 1982 den Eurovision Song Contest (damals: Grand Prix Eurovision de la Chanson) gewann, ist überzeugt "eine ganze Engelsschar" an ihrer Seite gehabt zu haben. Denn die Erkrankung sei bei ihr nur durch Zufall diagnostiziert worden.

Eigentlich habe sie im Dezember 2020 mit ihrem Mann nach Kapstadt fliegen wollen. Die Flüge seien jedoch wegen der Pandemie immer wieder ausgefallen. "Wir entschieden dann daheimzubleiben, unser Haus zu renovieren, aufgeschobene Arzttermine wahrzunehmen." Sie Sängerin erzählte der "Bild": „Irgendeine höhere Macht wollte verhindern, dass ich im Dezember 2020 in den Flieger nach Südafrika steige – denn sonst wäre ich heute vielleicht schon tot.“

Sängerin Nicole: Krebs-Tumore bei Routineuntersuchung entdeckt

Die Ärzte hätten bei den Untersuchungen zwei Tumore gefunden. Die Tumore sollen in neun Sitzungen mit Chemotherapie, anschließend mit Bestrahlung behandelt worden seien. Im Dezember 2020 habe sie die Diagnose Brustkrebs erhalten. "Die Tumore waren klein, aber aggressiv", sagte die Saarländerin gegenüber Bild. Ihre Haare zu verlieren, sei für sie besonders schlimm gewesen.

"Mein Leben lang trug ich nur lange Haare, sie waren so etwas wie mein Markenzeichen. Plötzlich hatte ich eine Glatze. Das war hart." Deshalb habe sie eine Perücke getragen, einen kinnlangen Bob in der natürlichen Haarfarbe. Trotzdem habe ihr die Chemotherapie ziemlich zugesetzt. „Die Schleimhäute im Mund waren entzündet, meine Nägel lösten sich auf, Wimpern und Augenbrauen waren komplett weg“, schilderte die Sängerin. Trotzdem habe sie die Krankheit als Chance begriffen.

„Ich bin Sternzeichen Skorpion. Diese Tiere weichen bei Gefahr erst mal einen Schritt zurück – aber nicht aus Angst, sondern um Anlauf zu nehmen für den Gegenangriff. Ich bin eine Kämpferin, will leben!“ Mittlerweile geht es der Musikerin nach eigenen Angaben wieder besser. Auf Instagram teilte Nicole am Mittwoch ein Bild von sich, auf dem ihre jetzt wieder halblangen Haare zu sehen sind. "Nur wer durch tiefe Täler geht, der weiß, wie hoch die Sonne steht", schrieb sie dazu. Sie habe "ein langes, dunkles Tal" durchschritten und nun endlich das "Gipfelkreuz" erreicht, teilte sie mit. Nicole, die bürgerlich Nicole Seibert heißt, bedankte sich bei ihrer Familie für die Unterstützung. Die Sängerin lebt mit ihrer Familie am Rande des Naturparks Saar-Hunsrück.