Auch Schlagerstar Roland Kaiser («Santa Maria») beunruhigt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. «Natürlich macht es mir Sorgen, dass wir hier in Europa einen Krieg haben und hochatomare Kräfte im Spiel sind. Das ist alles ganz furchtbar und deshalb macht man sich schon Sorgen um die Kinder und Kindeskinder», sagte Kaiser der Deutschen Presse-Agentur.

Dennoch dürfe man aus seiner Sicht den Gesprächsfaden nach Moskau nicht abreißen lassen. «Frieden in Europa wird es ohne Russland nie geben. Man muss im Gespräch bleiben.»

Kaiser: "Im Nachhinein zu kritisieren, ist nicht fair"

Der Musiker, seit 20 Jahren Mitglied der SPD, findet die Kritik an einem zu russlandfreundlichen Kurs der Partei in der Vergangenheit unangebracht. «Die Politik der Diplomatie im Nachhinein zu kritisieren, ist nicht ganz fair. Man kann nicht alles vorher wissen.» Zu einem möglichen Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder wollte sich Kaiser aber nicht äußern. «Ich muss darauf vertrauen, dass die Partei im Umgang mit ihm das Richtige macht.»

Der als Ronald Keiler geborene Sänger, der am Dienstag 70 Jahre alt wird, äußert sich immer wieder zu politischen Themen - allerdings nicht auf der Bühne.

«Ich habe mit meinem Publikum eine Vereinbarung. Die Menschen kommen in meine Konzerte, weil sie einen Abend lang unterhalten werden möchten», erklärte Kaiser. «Ich finde, wir haben ein Recht auf Entspannung und Seelenstreicheln.»

Roland Kaiser wird 70: So feiert er Geburtstag

Am 10. Mai feiert Roland Kaiser seinen 70. Geburtstag. Aber wie feiert einer wie er überhaupt? Der Funke.Mediengruppe verriet Kaiser im Interview: "Ich bin niemand, der sich gern feiern oder lobhudeln lässt. Meine Geburtstage waren mir nie so wichtig. Aber an meinem 70. komme ich wohl nicht drumrum. Ich habe meine Frau, meine vier Kinder und meine beiden Enkel in die Berge nach Österreich eingeladen."

Neben seiner Ehe-Frau Silvia (56) werden zum Geburtstag Roland Kaisers also die vier Kinder und zwei Enkelkinder an seiner Seite sein: Hendrik (31) aus seiner vorherigen Ehe, die gemeinsamen Kinder Jan (26) und Annalena (23) sowie Silvias Sohn Tim (34). Tim ist selbst schon zweifacher Vater. "Damit bin ich seit kurzem auch zweifacher Großvater", freut sich Kaiser.