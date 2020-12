Schauspieler Chadwick Boseman

Er war Hauptdarsteller in dem erfolgreichen Superhelden-Film „Black Panther“. In der Fortsetzung, die für das Jahr 2022 geplant war, werden die Fans auf den US-Amerikaner verzichten müssen. Am 29. August erlag er im Alter von 43 Jahren einer Darmkrebserkrankung.

US-Juristin Ruth Bader Ginsburg

Auch die US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg verlor in diesem Jahr den Kampf gegen den Krebs. Sie gehörte dem linksliberalen Flügel am Supreme Court an und war vor allem wegen ihres Einsatzes für Frauenrechte im linksliberalen Spektrum der USA äußerst beliebt. Am 18. September starb sie im Alter von 87 Jahren in ihrem Haus in Washington.