Prince Harry und Meghan: Alles zur royalen Hochzeit - TV-Live-Übertragung, Gäste, Brautkleid

Wo wird geheiratet?



The marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle will take place at St. George's Chapel, Windsor Castle in May 2018. pic.twitter.com/lJdtWnbdpB — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28. November 2017



Wer steht auf der Gästeliste?



Prince Harry and Ms. Meghan Markle will invite 2,640 members of the public to Windsor Castle on their wedding day to watch the arrivals of the Bride and Groom and their guests and the carriage procession as it departs from the castle. pic.twitter.com/pII5T4Ctcm — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2. März 2018



Das royale Brautkleid





Meghan Markle: welches Brautkleid wird sie tragen?





Prinz William ist Trauzeuge



The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26. April 2018



Der genaue Zeitplan für die Hochzeit



Um 12.24 Uhr trifft Prinz Harry mit seinem Trauzeugen Prinz William ein

Die Trauung beginnt um 13 Uhr

Die Queen lädt um 14.30 Uhr zu einem Empfang für das Brautpaar und seine Gäste ein



Royale Regeln auf der Hochzeit





Die Frauen müssen Kleid und Hut tragen





Wie wird Meghan Merkel heißen?





TV-Übertragung





Harry & Meghan: A Royal Romance



Es wird die Hochzeit des Jahres. Wenn sich Prince Harry (33) und Meghan Markle (36) am 19. Mai das Ja-Wort geben, werden Milliarden Zuschauer aus aller Welt gebannt vor dem Bildschirm zuschauen.So eine royale Hochzeit ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Welches Brautkleid hat Meghan Markle an? Wer kommt alles zur Hochzeit und wo wird sie übertragen? Wir haben die Informationen rund um die große Hochzeit 2018 für euch gesammelt.Das Ja-Wort geben sich Prince Harry und Meghan Markle in der St. George's Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Die Kapelle ist zurückgezogener und kann leichter von der Presse abgeschirmt werden. Sie wird von der königlichen Familie gerne für private Feierlichkeiten genutzt. Zum Beispiel fand dort die Taufe von Prince Harry und der Trauergottesdienst für Prinzessin Diana statt. Bereits Prince Charles heiratete Herzogin Camilla 2005 in der St George's Kapelle.Zu dem Gottesdienst in der St. George's Kapelle werden 600 Gäste erwartet. Auf das Außengelände des Schlosses haben Prince Harry und Meghan Markle 2640 Gäste aus dem Volk eingeladen. Darunter sind Mitarbeiter des Königshauses, sozialengagierte Bürger, Mitglieder verschiedener Hilfsorganisationen, Schüler und Vertreter von Hilfsorganisationen.Auf der abendlichen Hochzeitsfeier, die Prince Charles im Frogmore House in einem der Parks von Schloss Windsor veranstaltet, sind 200 Freunde und Familienmitglieder des Brautpaares eingeladen.Auf der prominenten Gästeliste sollen unteranderem Quantico*- Schauspielerin Priyanka Chopra, David und Victoria Beckham, Elton John und James Blunt stehen. Auch ehemalige Kollegen von der Serie Suits * sollen eingeladen sein.Wer definitiv nicht auf der Gästeliste steht sind Politiker. Weder britische Politiker, noch welche aus dem Ausland werden zu der Hochzeit eingeladen. Auch Premierministerin Theresa May hat keine Einladung bekommen. Damit bricht das junge, royale Paar mit den Traditionen.Das US-Magazin Vanity Fair spekuliert darauf, dass Meghan Markle an ihrem großen Tag zwei verschiedene Brautkleider tragen wird. Laut einer Quelle der Vanity Fair soll sie ein traditionelles, elegantes Kleid für die Trauung haben und ein glamouröses zum Feiern am Abend. Geplant ist, dass sie sich nach der Trauung umziehen wird.Wer der Designer der Brautkleider ist, ist nicht bekannt. Es wird allerdings spekuliert, dass das Brautkleid ein Werk von Christopher Bailey von Burberry ist. Das andere Kleid soll laut der britischen Express von Ralph& Russo designt werden. Das Designerpaar kreierte bereits das Kleid für die offiziellen Verlobungsfotos.Das Brautkleid muss von der Queen abgesegnet werden. Wie die Royal-Korrespondentin gegenüber der Express angibt, wird Queen Elizabeth einen Blick auf Meghans Kleid werfen und es dann absegnen. Der Grund für das Vetorecht der Königin sei, dass ihr das Hochzeitskleid von Herzogin Kate damals nicht gefiel.Bei der Hochzeit von Prince William und Herzogin Kate war Prince Harry Trauzeuge. Wie der Kensingtoon Palace nun mitteilte, unterstützt sieben Jahre später Prince William seinen kleinen Bruder vorm Altar.Laut Gala treffen die geladenen Gäste von 10.30 Uhr bis 12 Uhr, deutscher Zeit, ein. Gegen 12.20 Uhr kommen die Mitglieder der königlichen Familie. Darunter Prinz Charles, Herzogin Camilla und Prinz Philip.. Die beiden werden zu Fuß erwartet und sollen vorher noch die geladenen Gäste aus dem Volk begrüßen, die vor der Kapelle warten. Unterdessen wird Meghan Markle mit ihrer Mutter Doria Regland zur Kapelle aufbrechen. Voraussichtlich wird sie die fünf Kilometer lange Auffahrt zum Schloss nehmen, um das Volk zu grüßen.Gemäß dem Protokoll wird um 12.55 Uhr, Queen Elizabeth als letztes Mitglied der Königsfamilie vorfahren. Um 12.59 soll die Braut mit ihrer Mutter die Kapelle erreichen und in Begleitung der Blumenkinder die Kapelle betrete. Zum Traualtar wird sie von ihrem Vater Thomas Markle geführt.und dauert ungefähr eine Stunde. Danach begrüßt das frisch vermählte Paar die 2640 Gäste aus dem Volk. In einer 25-minütigen Kutschenfahrt zeigt sich das Ehepaar dem Volk.. Der Empfang wird in der St. Geroge's Hall auf Schloss Windsor statt finden, nur einige Meter von der Kapelle entfernt.Abends veranstaltet Prinz Charles im Frogmore House eine Hochzeitsparty für das Paar mit 200 Freunden und Familienmitgliedern.Jeder geladene Gast auf der Hochzeit hat ein siebenseitiges Handbuch mit Anweisungen erhalten, wie er sich an dem royalen Event zu verhalten hat. Laut der Daily Mail gibt es zum Beispiel strenge Toilettenzeiten. In der Kirche darf die Toilette nur zwischen 9 Uhr und 11 Uhr benutzt werden. Das heißt für die Gäste nicht zu viel trinken, denn die Toiletten darf erst wieder nach der Zeremonie ab 13.10 Uhr besucht werden.Außerdem sollen keine Handtaschen und keine Regenbekleidung mitgebracht werden. Auch Handys und andere elektronische Geräte mit denen Fotos gemacht werden können, müssen vorher abgegeben werden.Wer dem royalen Brautpaar ein Hochzeitsgeschenk machen will, darf es nicht mit zur Kapelle bringen, sondern muss es direkt an das Windsor Castle schicken. Eine andere Möglichkeit dem Hochzeitspaar eine Freude zu machen, ist einer der sieben ausgewählten Charity Organisationen zu spenden.Der Dresscode für die Hochzeit sieht vor, dass die Frauen in einem Kleid mit einem Hut kommen. Die Männer tragen Anzug oder Uniform. Wer eine Uniform wählt muss allerdings sein Schwert zu Hause lassen. Es dürfen auch keine Abzeichen getragen werden. Mit dieser Regelung soll ein ähnlicher Fauxpas wie 2011 verhindert werden. Damals trug David Beckham seinen Verdienstorden bei der Hochzeit von Price William und Herzogin Kate an seinem rechten Revers, anstatt protokollmäßig an dem Linken.Auch die Anreise ist für die Gäste eingeschränkt, denn es wird untersagt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie dem Bus oder dem Zug zu kommen.Auch wenn Meghan Merkel durch die Hochzeit eine Prinzessin werden könnte, wäre sich nicht berechtigt den Titel zu tragen. Der Titel als Prinzessin ist den Frauen vorbehalten, die in die royale Familie hineingeboren werden. So wie zum Beispiel Prinzessin Charlotte. Auch Diana trug den Titel ursprünglich nicht vor ihrem Namen, ihr Titel war: Diana, Princess of Wales.Meghan wird den Titel "Princess Henry of Wales" tragen. Außerdem wird dem Ehepaar von der Queen ein Herzogtum zugeordnet. Englische Adelsexperten vermuten laut der britischen Express , dass ihnen das Herzogtum Sussex zugesprochen wird. Damit wäre ihr Titel "Her Royal Highness, The Duchess of Sussex".Es wird erwartet, dass drei Milliarden Menschen am 19. Mai das Hochzeitsspektakel vor dem Fernseher verfolgen werden. Das würde es zu einem der meist verfolgtesten Events in der Geschichte machen.In Deutschland können die Royalfans am 19. Mai unter dem Titel "ZDF Royal: Harry & Meghan - die Traumhochzeit" von 11.00 Uhr bis 14.55 Uhr die Hochzeit verfolgen. Auf RTL berichten Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer, Adelsexperten Michael Begasse und Leontine Gräfin von Schmettow sowie Ross Antony live aus Windsor. Ab 11 Uhr beginnt dort die Berichterstattung. Auch n-tv berichtet ab 12 Uhr mit einer Reporterin vor Ort.Sowohl das ZDF als auch RTL stellen ab 11 Uhr einen Live-Stream in der ZDF-Mediathek und auf TV Now zur Verfügung.Wer sich das Spektakel nicht allein anschauen möchte, der kann sich der Public-Viewing-Party zur Traumhochzeit in München anschließen. Laut Merkur.de veranstaltet das Daitingportal LoveScout24 ein Public-Viewing in der Staatsbar, Prannerstraße 2. Ab 11 Uhr gibt es Harry- und Meghan-Masken * sowie kleine Krönchen * und alle können dem JA-Wort gemeinsam entgegenfiebern. Am Ende der Hochzeit lassen dann alle Gäste zusammen Luftballons steigen.Die Liebesgeschichte von Prince Harry und Meghan Markle ist verfilmt worden. Da die beiden sich auch im wahren Leben nicht immer an de Etikette halten, können die Zuschauer mit vielen Zärtlichkeiten rechnen. Murray Fraser und Parisa Fitz-Henley schlüpfen dabei in die Rolle des Prinzen und der Schauspielerin.Der Film erzählt vom Kennenlernen im Juli 2016, über eine erotische Bett-Szene bis hin zum Heiratsantrag die Liebesgeschichte des royalen Traumpaares. In einem der ersten Teaser sieht man Harry und Meghan eng umschlungen im Bett, was bei dem Palast großes Entsetzten ausgelöst haben soll.Laut Vanity Fair ist die Pressestelle der Queen sehr besorgt über die intime Szene, die im Teaser zu sehen sind. Die Produzentin des Films, Merideth Finn, zeigte sich davon jedoch sichtlich unbeeindruckt. Während einer Podiumsdiskussion in Beverly Hills mit den beiden Hauptdarstellern wurde sie von der Vanity Fair zitiert, als sie sagte: "Leute haben Sex."