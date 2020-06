Ottfried Fischer hat geheiratet. Der Schauspieler und seine langjährige Lebensgefährtin Simone Brandlmeier gaben sich im niederbayerischen Passau am Freitag (19. Juni 2020) standesamtlich das "Ja-Wort".

Eigentlich war die Hochzeit bereits für Ende Januar geplant. Die Corona-Krise machte den Beiden allerdings einen Strich durch die Rechnung. Doch davon ließen sich Fischer und Brandlmeier nicht verunsichern: "Ich wusste schon immer, dass ich Simone heiraten will. Aber durch die Corona-Krise wurde uns dieses Zeichen der Verbundenheit besonders wichtig", sagte der Schauspieler zuletzt der Bild.

Ottfried Fischer: "Bulle von Tölz" heiratet in Corona-Krise

Zu ihrer Hochzeitsfeier waren rund 15 Angehörige und Freunde geladen. "Natürlich haben wir während des gesamten Tages, auch bei unserer privaten Feier, sorgfältig auf den Corona-Schutz von uns und unseren Gästen geachtet", so Fischer.

Der "Bulle von Tölz" hat geheiratet: Ottfried Fischer und Simone Brandlmeier sind nun ein Ehepaar. Ottfried Fischer (links im Bild) ist als Schauspieler bekannt. Foto: Armin Waigel/dpa

Fischer, der als Schauspieler insbesondere in der Rolle des "Bullen von Tölz" bekannt wurde, ist an Parkinson erkrankt. Seine Ehefrau Simone Brandlmeier ermöglichte ihm ein "menschenwürdiges Leben, abseits der Sanatorien, in einem richtigen Zuhause".

Anfang des Jahres 2020 verstarb ein weiterer Schauspieler: "Rosenheim-Cop" Joseph Hannesschläger verstarb im Alter von 57 Jahren.

tu/dpa