Der gebürtige Niederbayer wurde mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt er 2019 den "Kulturpreis Bayern" für sein Lebenswerk. Fischer ist an Parkinson erkrankt, was er bereits im Jahr 2008 öffentlich bekannt gab. Seine Ehefrau Simone Brandlmeier ermöglichte ihm ein "menschenwürdiges Leben, abseits der Sanatorien, in einem richtigen Zuhause".

Anfang des Jahres 2020 ist ein beliebter Schauspieler aus Bayern verstorben: "Rosenheim-Cop" Joseph Hannesschläger verstarb im Alter von 57 Jahren.

tu/sl/dpa