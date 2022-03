Dortmund vor 1 Stunde

Ohrfeige

"Irreparable Schäden" nach Ohrfeige? Pocher äußert sich nach Vorfall - das ist jetzt sein Ziel

Oliver Pocher könnte nach der Ohrfeige eines Influencers bleibende Schäden davontragen. Aktuell befindet sich der Entertainer in ärztlicher Behandlung. In einem Video erklärte er, was er jetzt plant.