"Ich sauge sein junges Blut wie ein Vampir": Mit dieser Aussage schockierte Model Heidi Klum jüngst in einem Interview mit "E!". Die 49-Jährige reagierte so auf die Frage, wie sehr sie von der Jugendlichkeit ihres Ehemannes Tom Kaulitz profitiere.

Die Eheleute wurden vor allem am Anfang ihrer Beziehung teilweise heftig angefeindet. Grund dafür war der Altersunterschied: Heidi Klum ist 17 Jahre älter als ihr Tom. Für die beiden war das allerdings nie ein Problem. Seit 2019 sind Heidi Klum und Tom Kaulitz verheiratet.

"Ich kenne ihn einfach so gut": So glücklich sind Heidi Klum und Tom Kaulitz

Die Aussage der 49-Jährigen zum Blut ihres Mannes war allerdings nur ein Scherz. Komplett abwegig ist das Szenario allerdings nicht. Andere Stars, wie beispielsweise Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly haben ebenfalls darüber berichtet, gegenseitig das Blut des jeweils anderen zu trinken.

Bei Heidi Klum und Tom Kaulitz ist es allerdings (noch) nicht so weit. Trotzdem schwärmt das Model in höchsten Tönen von ihrem Liebsten: "Ich kenne ihn einfach so gut. Wir passen einfach sehr gut zusammen", betont das Model im Interview. Endlich habe sie das Gefühl, den Richtigen gefunden zu haben.

