Nina Bott schwanger: Moderatorin im Baby-Glück

Moderatorin und Schauspielerin Nina Bott ist erneut schwanger. Die unter anderem aus der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannte Bott verriet die Neuigkeit bei Instagram.

In einem Video ist der Bauch der 42-Jährigen zu sehen. "Wollte die Erste sein, die es euch sagt", schrieb sie dazu. Die Geburt des vierten Kindes ist demnach für Januar 2021 geplant. In den Instagram-Post integrierte Bott Hashtags wie "#soonmomof4", was frei übersetzt so viel wie "#baldmamavon4" heißt.

Nina Bott veröffentlicht voraussichtlich im Oktober 2020 ihr neues Buch "Ich bin eine Traumfrau – oder wie heißt das, wenn man immer müde ist?" Hier können Sie es bereits jetzt vorbestellen:

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Archivfoto: lsw/dpa

tu