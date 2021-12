Köln vor 56 Minuten

Max Mutzke und Carolin Kebekus

"Nimmst du mich in den Arm" - mehr als nur ein musikalisches Duett?

Trost für eine dunkle, einsame Zeit. Das Lied "Nimmst du mich in den Arm" als Duett zwischen Max Mutzke und Carolin Kebekus soll berühren in einer Zeit, in der Berührungen oft fehlen.