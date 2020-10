Julia Prokopy und Nico Schwanz sind im Baby-Glück. Mit den Worten "Bald sind wir zu dritt" verkündete die 25-jährige Oberfränkin via Instagram den Familienzuwachs - und ergänzt: "Nico und ich sind glücklich und freuen uns auf unser kleines Wunder."

Der 42-jährige Schwanz bestätigte die Schwangerschaft im Interview mit RTL: "Ja, wir erwarten ein Baby." Der Nachwuchs sei eine Überraschung gewesen, erzählt er. "Es ist ungeplant gewesen, ganz klar. Man liebt sich und wir haben uns außerordentlich viel geliebt", so Schwanz. Damit bezieht er sich auf die Zeit des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020.

Nico Schwanz und Julia Prokopy werden Eltern

Prokopy ergänzt passend dazu auf Instagram: "Ps. es war alles andere als einfach in letzter Zeit den Bauch zu verstecken." Julia Prokopy wird damit zum ersten Mal Mutter, Nico Schwanz hingegen bereits zum zweiten Mal Vater.

RTL begleitete die werdenden Eltern zu einem Babybauch-Shooting. Aufnahmen davon finden Sie hier. Im Gespräch mit dem TV-Sender liefert Schwanz eine passende Anekdote als mögliche Ursache der überraschenden Schwangerschaft: Es habe einen Unfall mit dem Kondom gegeben - "Der Gummi ist geplatzt", so der 42-Jährige.

Zum Hintergrund: Julia Prokopy stammt aus dem Landkreis Forchheim in Oberfranken. Sie wurde durch die Wahl zur "Miss Nürnberg" und Teilnahmen an der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" und der RTL-Show "Der Bachelor" bekannt. Nico Schwanz wurde durch seine Teilnahme an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekannt.

Screenshot: Instagram/ julia_prokopy

tu