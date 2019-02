Millionen Fernsehzuschauer lernten am Samstagabend (9. Februar 2019) Natali Vrtkovska aus Neustadt bei Coburg kennen: Die 23-Jährige trat bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auf.

DSDS: Natali im Recall - Pop-Titan Bohlen begeistert

Mit dem Song "Give It To Me Right" von Melanie Fiona überzeugte Natali allen voran auch die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen. Verdienter Lohn für den couragierten Auftritt: Natali hat den sogenannten "Recall" erreicht, ist also eine Runde weiter. Insgesamt werden es 120 DSDS-Teilnehmer in den Recall schaffen. Diese treten dann erneut an, und die Jury muss die 25 besten für den "zweiten Recall" auswählen.