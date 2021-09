Sängerin Nena hat alle Konzerte für 2022 abgesagt

Grund seien die Corona-Beschränkungen

„Hier in unserem Land geht es derzeit in eine ganz andere Richtung, und ich mache da nicht mit“, schreibt sie auf Instagram

Wie die Popsängerin Nena auf ihrem Instagram-Kanal mitteilt, sind all ihre Konzerte für das kommende Jahr 2022 abgesagt. Eigentlich hatte sie eine Konzer-Tour geplant - diese wird nun nicht stattfinden. Hintergrund sind, so die Sängerin in dem kurzen Statement, die aktuellen Beschränkungen bei Konzerten.

Konzert-Tour 2022 abgesagt - Nena äußert sich auf Instagram

"Ich will nicht lange drum rumreden. Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Und ich werde sie auch kein zweites Mal verschieben. Ich stehe zu meiner Aussage: Auf einem Nena-Konzert sind

ALLE MENSCHEN WILLKOMMEN. Hier in unserem Land geht es derzeit in eine ganz andere Richtung, und ich mache da nicht mit", heißt es in ihrem Instagram-Post vom Freitag, 17.09.2021.

Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden, schreibt Nena. Sie freue sich mit den Fans "irgendwo und irgendwann wieder zusammenzukommen - und das werden wir! In Freiheit und Liebe".

Im März hatte bereits ein Insta-Post für Diskussionen gesorgt, als nach Protesten gegen Corona-Maßnahmen Nena ein Video mit dem Titel "Danke Kassel" veröffentlicht hatte. Im Juli war ein Konzert der Sängerin beendet worden, bevor eine Zugabe stattfinden konnte. Sie äußerte sich damals über die Hygienevorschriften: „Mir wird gedroht, (...) dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure (...) Boxen geht“, sagte Nena demzufolge. "Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht." Danach wurden damals Konzerte in Wetzlar und in Bad Segeberg abgesagt.

Vorschaubild: © Swen Pförtner/dpa