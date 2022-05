Schon wieder eine desaströse Platzierung für Deutschland: Während die Ukraine wie erwartet beim Eurovision Song Contest 2022 gewann, landete Malik Harris in Turin auf dem letzten Platz. Der 24-Jährige war mit dem Song "Rockstars" für Deutschland ins Rennen gegangen. Nun kündigt der für die Auswahl der Künstler zuständige Sender NDR an: Eine weitere solche Blamage soll es nicht mehr geben.

Gerade einmal sechs Punkte waren es am Ende, mehr bekam Deutschland von seinen Mitstreitern nicht. Bereits in den vergangenen Jahren schnitten die deutschen Säner*innen bei dem Wettbewerb extrem schlecht ab. Dass Lena Meyer-Landrut mit "Sattelite" den ersten Platz ergattern konnte, ist mittlerweile schon wieder zwölf Jahre her.

NDR will Vorentscheid für ESC 2023 ändern

Innerhalb der ARD ist der NDR für die deutsche Vertretung beim ESC zuständig. Der kündigt aufgrund des schlechten Abschneidens nun Veränderungen an: "Der NDR nimmt das schlechte Ergebnis sehr ernst. Das Auswahlverfahren für den ESC 2023 wird anders aussehen als das für den diesjährigen ESC", erläutert der Sender. Zuerst hatte RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet.

Wie diese Veränderungen konkret aussehen sollen, ist allerdings noch nicht bekannt. "Im Moment ist es hierfür noch zu früh", so NDR. Seine Zuständigkeit wolle der Sender aber nicht abgeben: "Die Verantwortung für den deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest liegt auch weiterhin beim NDR – mit dem klaren Ziel, eine Platzierung ganz oben zu erreichen."

Mehr zum Thema: "Echt hart": ESC-Sänger für Deutschland irritiert von rassistischem Kinderspiel