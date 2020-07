Ist Naya Rivera tot? Die Schauspielerin wurde nach einem Bootsausflug mit ihrem kleinen Sohn (4) vermisst, wie zahlreiche US-Medien übereinstimmend berichteten.

Seit Mittwochabend (8. Juli 2020) suchten Einsatzkräfte der Polizei nach der 33-Jährigen. Nun gibt es wohl traurige Gewissheit.

Update vom 13.07.2020: Naya Rivera tot? Leiche im See gefunden

"Glee"-Star Naya Rivera ist vor einigen Tagen verschwunden. Seitdem gilt die Schauspielerin als vermisst. Nun wurde im Wasser des "Lake Piru" eine Leiche entdeckt.

Die endgültige Identifizierung steht noch aus, allerdings gehen die Behörden bereits davon aus, dass es sich um Rivera handelt. "Wir gehen davon aus, dass ein Unfall passiert ist, und wir gehen davon aus, dass sie in dem See ertrunken ist", sagte Chris Dyer, stellvertretender Sheriff des Bezirks Ventury County auf einer Pressekonferenz.

Erstmeldung vom 09.07.2020: Schauspielerin Naya Rivera vermisst: Wo ist der "Glee"-Star?

Ihr vierjähriger Sohn wurde von Rettungskräften allein auf dem gemeinsamen Boot auf dem "Lake Piru" gefunden. Rivera hatte gegen Nachmittag das Boot ausgeliehen, das Kind wurde circa drei Stunden später entdeckt, wie der TV-Sender CBS Los Angeles berichtet.

Der vierjährige Sohn ist wohl unverletzt. Mehreren Medienberichten zufolge soll Rivera schwimmen gegangen sein. Das sagte der kleine Junge demnach gegenüber der Polizei: Sie sei allerdings nichts zurückgekehrt.

Naya Rivera verschwunden: Sohn berichtet von Schwimmaktion

Die Suche nach Rivera geht am Freitag (10. Juli 2020) weiter. "Wir gehen davon aus, dass ein Unfall passiert ist, und wir gehen davon aus, dass sie in dem See ertrunken ist", sagte der örtliche Polizeichef auf einer Pressekonferenz. Allerdings geben die Rettungskräfte die Suche nach Naya Rivera nicht auf.

Naya Rivera wurde als Schauspielerin, insbesondere durch ihre Rolle in der Serie "Glee" berühmt.

