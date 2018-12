Kaufbeuren vor 1 Stunde

Parkplatz-Strip

Nach Parkplatz-Strip vor der Polizei: Schauspielerin Antje Mönning will weitermachen

Schauspielerin Antje Mönning spiele früher eine Nonne in "Um Himmels Willen". Nun ist sie wieder in der Öffentlichkeit - mit einem Prozess wegen "Erregung öffentlichen Ärgernisses". Die bekennende Exhibitionistin will weitere Aktionen folgen lassen.