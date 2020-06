Nach Motorradunfall: Ex-Bachelor schwer verletzt

Ex-"Bachelor" Sebastian Preuss (30) hat sich nach eigenen Angaben bei einem Motorradunfall mehrere Knochen gebrochen. "Ich hatte trotzdem Riesen-Glück", sagte der frühere Teilnehmer der RTL-Kuppelshow der "Bild"-Zeitung (Dienstag, 02. Juni). "Gebrochene Knochen wachsen wieder zusammen", sagte er. "Aber natürlich ist es ärgerlich. Ich wollte Ende des Jahres wieder in den Kickbox-Ring steigen."

Im Polizeibericht heißt es über den Unfall am Samstag, der Biker sei bei Münsing am Starnberger See in einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und habe dort ein Auto gestreift. Der Motorradfahrer sei dann nach links auf eine steile Böschung geraten.

Ex-Bachelor gerät mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn: Mehrere Knochenbrüche

"Die Böschung wirkte sich wie eine Sprungschanze aus, so dass das Motorrad abhob und etwa 20 Meter weit durch die Luft über die angrenzende Grünfläche flog." Der Fahrer sei mit dem Motorrad zurück auf den Asphalt und etwa 90 Meter weiter quer über die Straße geschlittert. Ein Hubschrauber flog ihn den Angaben nach in ein Unfallklinikum. Das Motorrad habe Totalschaden.

Am Wochenende hatte auch ein 16-Jähriger im Landkreis Ansbach einen Motorradunfall - er hatte seinen Führerschein erst einen Tag lang.