Missbrauchsvorwürfe gegen Justin Bieber: Sänger wehrt sich gegen Fan-Anschuldigungen

Missbrauchsvorwürfe gegen Justin Bieber: Der 26-jährige Sänger sieht sich starken Anschuldigungen zweier Frauen wegen sexueller Nötigung ausgesetzt. Am Samstag (20. Juni 2020) teilten zwei ehemalige Fans auf Twitter ihre Geschichten mit der Öffentlichkeit, wonach der Musiker sie vor über fünf Jahren sexuell missbraucht hätte.

Nachdem im Januar bekannt wurde, dass der Sänger unheilbar an Borreliose erkrankt ist, wird es nicht ruhig um den Sänger. Er wehrt sich aktiv gegen die Vorwürfe und führt Beweise auf, die seine Unschuld beteuern sollen.

Justin Bieber: Sexueller Missbrauch schon 2014?

Zunächst veröffentlichte eine Twitter-Nutzerin namens Danielle ihre schweren Vorwürfe. Demnach habe Bieber sie bereits im März 2014 in Austin, Texas, sexuell belästigt. Danielle berichtet, sie habe den damals 20-Jährigen auf einer kleinen Veranstaltung kennengelernt, wo der Musiker einen Überraschungsauftritt gab.

Später am Abend sollen Danielle und ihre zwei Freundinnen dann von Bieber und einem weiteren Mann in das Four-Seasons-Hotel eingeladen worden sein. Ohne lange zu überlegen, stimmten sie der Idee zu. "Wir haben uns nicht viel dabei gedacht, außer dass wir mit einem großen Star abhängen würden", schrieb Danielle in ihrem Post.

Dort angekommen habe Biebers Bekannter Danielles Freundinnen in ein Zimmer gebracht - der Sänger hingegen führte Danielle in einen anderen Raum. "Justin hatte mich dazu gebracht, mich zu verpflichten, niemandem etwas zu sagen, da ich sonst in ernste rechtliche Schwierigkeiten geraten könnte", führt sie weiter aus.

Dann habe Bieber sie gebeten, sich zu ihm ins Bett zu legen. Die beiden begannen sich zu küssen - bis der Sänger anfing, ihr die Klamotten auszuziehen. Danielle bekam ein unwohles Gefühl und wollte der Situation entkommen. Doch Bieber habe ihr gesagt, ihre Freunde seien wohlauf und dass sie nichts zu befürchten habe. Obwohl die junge Frau ihn aufforderte, seine Handlungen zu unterlassen, zog Bieber ihr die Unterwäsche aus, bevor er sich selbst in sie "hineinzwang". Der Twitter-Account der Frau wurde mittlerweile deaktiviert, auch der Post wurde gelöscht.

Zweite Frau erhebt Anschuldigungen wegen sexuellem Missbrauch gegen Justin Bieber

Eine zweite Frau namens Kadi reagierte auf Danielles Veröffentlichung - mit einer weiteren brisanten Geschichte über Justin Bieber. In ihrem Fall spielte sich das Geschehen im Mai 2015 in New York City ab. Dort habe Kadi bei einem Fan-Event darauf gewartet, ein Foto mit Bieber schießen zu dürfen. Als der Sänger nicht auftauchte, habe sein Bodyguard den weiblichen Fan ins Langham Hotel eingeladen.

In einer Runde von mehreren Personen war die Stimmung zunächst locker und gut. Als der Musiker Kadi jedoch anfing zu küssen, flüchtete sie ins Bad. Bieber sei dann hinterhergelaufen, habe die Türe zugesperrt und mit sexuellen Handlungen begonnen. Kadi gab in ihrem Post an, dem nicht zugestimmt zu haben, da sie aus einem traditionellen Elternhaus stamme und keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe eingehen wollte.

Als der Sänger nicht locker ließ, habe sie ihn zwischen die Beine getreten und sei zurück in den Wohnbereich gelaufen. Außer ihrer Schwester habe sie die Geschichte niemandem erzählt, aus Angst, dass ihre Familienehre dadurch beschmutzt würde und sie nicht mehr heiraten könnte.

Justin Bieber dementiert Vorwürfe zu sexuellem Missbrauch

Justin Bieber meldete sich inzwischen auf Twitter zu Wort. Er gab bekannt, dass er sich normalerweise zu solchen Dingen nicht äußere, da er immer wieder während seiner Musiker-Laufbahn mit Anschuldigungen jeglicher Art konfrontiert werde. "Aber nachdem ich mit meiner Frau und meinem Team gesprochen habe, habe ich beschlossen, mich heute Abend zu einem Thema zu äußern", führte er fort.

"Gerüchte sind Gerüchte, aber sexueller Missbrauch ist etwas, das ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Ich wollte mich sofort zu Wort melden, aber aus Respekt vor den vielen Opfern, die täglich mit diesem Thema klarkommen müssen, wollte ich sicherstellen, dass ich die Fakten zusammen habe, bevor ich eine Erklärung abgebe", begründete der Sänger die zeitlich verzögerte Stellungnahme.

Und zu Danielles Geschichte hatte er eine eindeutige Meinung: "Ich möchte mich klar ausdrücken. An dieser Geschichte ist nichts Wahres dran. Tatsächlich war ich, wie ich bald zeigen werde, nie an diesem Ort anwesend", schrieb der 26-Jährige.

Um seine Meinung zu untermauern, lieferte er Beweise, darunter E-Mails, Quittungen und Artikel über einen Auftritt, die seine Unschuld belegen sollten. Demnach sei er in besagter Nacht gar nicht im Four-Seasons-Hotel gewesen, sondern habe die Zeit mit seiner damaligen Freundin Selena Gomez und deren Freunden verbracht.

Er beendete seine Erklärung auf Twitter mit folgenden Worten: "Jede Anzeige von sexuellem Missbrauch sollte sehr ernst genommen werden, und deshalb war meine Antwort notwendig." Allerdings sei die ihm vorgeworfene Geschichte "faktisch unmöglich", weshalb er mit Twitter und den Behörden zusammenarbeiten werde, um rechtliche Schritte einzuleiten. Zu den Anschuldigungen der zweiten Frau, Kadi, nahm er keine Stellung.