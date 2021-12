Star-Comedian Mirco Nontschew (52) ist gestorben. Die Nachricht sorgte am Samstag (05. Dezember 2021) für Schockstarre - bei Fans und Wegbegleiter des Komikers gleichermaßen. Der Tod kam unerwartet. Nontschew wurde nur 52 Jahre alt. Fakt ist: Die Polizei ermittelt nach dem Fund des leblosen Körpers in seiner Wohnung in Steglitz-Zehlendorf.

Die Bild-Zeitung hatte am Samstagmittag zuerst über den Tod des Star-Comedian berichtet. Dieser wurde ihnen von seinem Manager und Freund Bertram Riedel bestätigt. "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit", wird Riedel zitiert.

Mirco Nontschew ist tot: Familie machte sich Sorgen - Feuerwehr findet leblosen Körper

Was war in der Wohnung des 52-Jährigen passiert? Diese Frage will jetzt die Polizei klären, wie eine Sprecherin der gegenüber der Berliner Zeitung sagte: "In dem Mehrfamilienhaus wurde gestern Nachmittag ein 52-Jähriger tot aufgefunden. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet."

Laut Bild-Zeitung soll die Familie von Nontschew - er wohnt alleine - tagelang nichts von ihm gehört haben. Er soll telefonisch nicht erreichbar gewesen sein, heißt es weiter. Daraufhin alarmierten sie am Freitag die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu Nonteschews Wohnung in Lankwitz, einem Ortsteil von Steglitz-Zehlendorf, und fanden gegen 16 Uhr die Leiche des Komikers.

Erst am Samstag verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Seitdem wird auch viel über die Todesursache spekuliert. Fremdverschulden könne die Polizei ausschließen, so ein Sprecher. Dazu gebe es "keine Hinweise".

Wie in so einem Fall üblich wird Nontschew nun obduziert. Wie Bild erfahren haben will, soll der Vater zweier Töchter bis vor Kurzem noch in einer Klinik gewesen sein. Gründe dafür sind unklar, eine Bestätigung dieses Gerüchts gibt es nicht.

Polizisten sollen sich außerdem zum Thema Suizid geäußert haben. Diesen können, so formuliert es die Bild, die Beamten ausschließen. Dafür fehlen die Anzeichen, heißt es.

RTL stellt Programm in der Nacht um - zu Ehren Mirco Nontschews

Der Sender RTL ändert am Sonntag sein Programm: Um 0 Uhr in der Nacht auf Sonntag strahlte RTL "In Liebe an Mirco Nontschew" aus. Die Sondersendung zeigte ein Best-Of aus "RTL Samstag Nacht". Bis zum frühen Morgen wurden dann mehrere "Best of RTL Samstag Nacht"-Folgen wiederholt.

Die Sendung "In Liebe an Mirco Nontschew" wird an Stelle der Wiederholung von "Menschen, Bilder, Emotionen" gesendet

Der Jahresrückblick von Sonntagabend, der der letzte mit TV-Gigant Günther Jauch war, sollte um 0 Uhr wiederholt werden. Stattdessen stellte der Sender das Programm zu Ehren des verstorbenen "LOL"-Stars um.

Bestürzen um Mirco Nontschews Tod: "Unfassbar, gelähmt und voller tiefer Trauer"

Auch, wenn Nontschew verstorben ist, wird er noch einmal im Fernsehen zu sehen sein: Der Komiker ist Teil der dritten Staffel von "LOL - Last One Laughing", die im Frühjahr 2022 bei Prime Video ausgestrahlt werden soll. Die Staffel ist bereits abgedreht.

Im Netz trauern Fans um den Star-Comedian, der im TV so viele zum Lachen brachte. "Ein Stück meiner Jugend. Viel zu früh - Ruhe in Frieden Mirco", schreibt Twitter-Nutzer ecanor. Promillepeter wünscht Nontschew "Gute Reise Mirco" und erinnert nochmal an seine größten Erfolge: "RTL Samstag Nacht", "Frei Schnauze" und auch "Last One Laughing".

Auch Comedy-Kollege Ralf Schmitz schreibt in den sozialen Medien, dass er Mirco Nontschew "unglaublich vermissen" werde. Genauso veröffentlicht Comedian Mario Barth einen emotionalen Post. "Unfassbar, gelähmt und voller tiefer Trauer, verabschiede ich mich nicht nur von einem der größten und mit Abstand besten und nettesten Kollegen, sondern vielmehr auch vom Menschen und Freund Mirco. Es gibt keine Worte für diesen wahnsinnigen Verlust", so Mario Barth.

Hugo Egon Balder schrieb am Samstag bei Instagram: "Mirco war der erste, der von Jacky und mir als Produzenten von "RTL Samstag Nacht" ins Team geholt wurde. Ich bin fassungslos, unendlich traurig und jetzt einfach nur stumm."

«Du hast die Menschen glücklich gemacht. Wir haben so unendlich viele Lachtränen wegen Dir vergossen», schrieb Bully Herbig bei Instagram. Nun seien die Tränen schmerzhaft. «The show must go on...für Dich Mirco!»

Torsten Sträter, der die erste «LOL»-Staffel, bei der Nontschew auf Platz sechs landete, gewonnen hat, nannte Nontschew bei Twitter ein «Genie der absurden Comedy»: «einzigartig in der Fülle dessen, was er war und konnte». «Dieser Mann war 100 Komiker in einem, eine verrückte Wundertüte des Humors, ein Stern. Es ist so ungerecht.»

Preisgekrönter Comedian

Mirco Nontschew wurde am 29. Oktober 1969 in Ost-Berlin geboren. 2012 versuchte er sich sogar als TV-Koch: RTL II strahlte testweise mit ihm eine Kochshow aus. Sie trug den Namen "Cook cook - Mircos Kochstudio". 1994 erhielt er den Bambi, 2005 den Deutschen Comedypreis.

Nontschew wurde in den 90er Jahren durch die Kult-Sendung "RTL Samstag Nacht" berühmt. Auch seine Rolle in "7 Zwerge – Männer allein im Wald" machte ihn bundesweit bekannt. Sein Markenzeichen: die Fähigkeit, Geräusche und Töne nahezu perfekt zu imitieren.

2001 erhielt Nontschew bei Sat.1 seine eigene Sendung "Mircomania". Später war er auch in der Improvisationscomedy "Frei Schnauze" bei RTL dabei, danach auch im Sat.1-Comedy-Format "Die dreisten Drei".

Vorschaubild: © Britta Pedersen/dpa