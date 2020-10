Köln aktualisiert vor 2 Minuten

Pandemie

RTL bestätigt: Michael Wendler schmeißt bei DSDS hin - mit schockierender Begründung

Auf Instagram hat der Schlagerstar Michael Wendler erklärt, warum er nicht mehr an der Casting-Show DSDS teilnimmt. Er greift in dem Video auch die Bundesregierung an - Grund ist die Corona-Pandemie. RTL bestätigte noch am Abend das Aus des Schlager-Stars.