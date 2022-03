Schlagersänger Michael Wendler will gerichtlich gegen einen Schönheitschirurgen vorgehen. Der Grund dafür: Der 49-jährige Musiker will dem Mediziner eine Äußerung über ein Corona-Attest verbieten lassen. Der Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht findet am Mittwoch (30. März 2022) ab 13 Uhr statt.

Der Mediziner hatte angedeutet, dass das in seinem Namen für Wendler ausgestellte Attest, das den Musiker von der Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie befreit, gefälscht sein könnte: "Der Briefkopf und die Unterschrift stimmen, aber der Mittelteil ist nicht unsere Schriftform. Ich denke, das ist reinkopiert worden. Es ist leicht, so etwas zu fälschen", hatte der Arzt laut "Bild"-Zeitung gesagt.

"Der Wendler" geht wegen Attest vor Gericht

Das Landgericht hat den Streitwert auf 145.000 Euro festgesetzt. Vor Gericht werden wohl nur die Anwälte der beiden Streitparteien in Stellung gehen - das persönliche Erscheinen Wendlers und des Arztes ist nicht angeordnet. Die Richterin hat aber bestimmt, dass Atteste in Originalform vorzulegen seien.

Denn es gibt noch ein Attest für Wendler, das ihn - wohl wegen einer Nasen-Operation - von Nasenabstrich-Tests auf das Coronavirus befreit, außerdem mindestens eines für seine Frau Laura Müller. Er habe eidesstattliche Versicherungen Wendlers und seiner Frau, sagte Rechtsanwalt Markus Haintz der Deutschen Presse-Agentur.

Darin sei detailliert beschrieben, wie der Chirurg sie ausgestellt und unterschrieben habe. Haintz regte an, die Atteste im Zweifel auf Fingerabdrücke untersuchen zu lassen. Der Anwalt des Chirurgen, Marcel Leeser, wollte "vor dem Prozesstermin kein Statement abgeben".

Michael Wendler und Corona: Aussagen lösten Eklat aus

Der in den USA lebende Sänger hatte im Oktober 2020 einen Eklat ausgelöst, weil er der Bundesregierung "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" in der Corona-Krise vorwarf.

Mehr News aus der Schlagerwelt: "Ich verabscheue diesen einen Menschen" - Helene Fischer meldet sich endlich zurück