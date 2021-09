Berlin aktualisiert vor 3 Stunden

Michael Schumacher

"Michael fehlt jeden Tag": Corinna Schumacher spricht erstmals über das Leben nach dem Unglück

In wenigen Tagen startet bei Netflix der Film "Schumacher". Der Film handelt von Michael Schumachers Rennfahrer-Karriere - aber auch von der Tragödie im Dezember 2013. Seine Frau Corinna will dennoch Michaels Privatsphäre so gut es geht schützen: "Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael."