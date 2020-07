Meghan und Harry mit eindringlicher Videobotschaft: "Wir müssen jetzt unbequem werden"

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich zuletzt mit einer eindringlichen Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Von Los Angeles, dem neuen Wohnort, aus, sprachen die Royals zu allen Briten. Bei einer Videokonferenz, die unter anderem bei YouTube veröffentlicht wurde, traten die Beiden im Namen ihrer Wohltätigkeitsorganisation "Queen's Commonwealth Trust" auf.

Zentrales Thema dabei: die britische Kolonialzeit. Im Gespräch mit Menschen, die sich insbesondere für Chancengleichheit engagieren, ging es um die britische Vergangenheit - insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen "Black Lives Matter"-Debatte.

Harry und Meghan: "Wir müssen jetzt unbequem werden"

Prinz Harry plädierte im Video für eine stärkere Aufarbeitung der britischen Kolonialvergangenheit. "So viele Menschen haben schon daran gearbeitet, die koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber es muss noch viel mehr getan werden", sagte er. Der 35-Jährige engagiert sich in seinem neuen Wohnort in den USA im Kampf gegen Rassismus. Im Zuge dessen hat das Royal-Paar bereits Kontakt zu lokalen Aktivisten aufgenommen. Das gesamte Video sehen Sie hier:

tu