Nachdem Komiker Mario Barth die Deutsche Bahn am Wochenende in einem Facebook-Video attackiert hatte, reagiert das Unternehmen nun ganz souverän auf die Kritik. Auslöser für den Streit war die Maskenpflicht.

Denn der Schaffner des Zuges, in dem Mario Barth unterwegs war, wies den 49-Jährigen auf die weiterhin gültige Maskenpflicht hin. Diese ist zwar im Einzelhandel und Supermärkten ausgelaufen, im ÖPNV gilt sie aber weiterhin.

Mario Barth aus dem Zug geworfen: Comedian reagiert mit Video

Der Comedian war mit zwei anderen Männern im ICE Richtung Frankfurt am Main unterwegs, als er in eine Auseinandersetzung mit dem Schaffner über die Maskenpflicht geriet. Barth nahm daraufhin ein Live-Video auf Facebook auf und erzählt von der Geschichte - währenddessen wird er von der Bundespolizei aus dem Zug geschmissen. "Das ist wirklich passiert. Mein Rauswurf aus dem ICE der Deutschen Bahn. Das Live-Video ungekürzt in voller Länge jetzt hier. Viel Spaß", schreibt er außerdem auf Instagram, wo er den Clip ebenfalls postete.

Mehrmals behauptet er, dass es hier um "Willkür" handele und kündigt rechtliche Konsequenzen vor dem Verlassen des Zuges an.

Nach dem Eklat, der in den sozialen Medien für Wirbel sorgt, beweist die Deutsche Bahn nun Humor. "Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste, kennste?", schreibt das Unternehmen in Anspielung auf Barths Comedy-Sprech unter das Facebook-Video. Auch ein Sprecher der Deutschen Bahn äußerte sich zu dem Vorfall: "In unseren Zügen gilt die gesetzliche Maskenpflicht. Das gilt auch für Mario Barth", sagte er gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Follower kritisieren Barth: Auch für Promis gilt Maskenpflicht

Einige Barth-Fans merken kritisch an, dass der Comedian ja nur "beim Trinken" gewesen sei. Im Stream wies der TV-Star auf die Tatsache hin, er habe nur getrunken und daher die Maske kurz runtergenommen. Andere Follower sticheln: "Bahn ist heute pünktlich! Kennste, Kennste? Die Aufenthaltsräume sind gesperrt! Kennste, kennste?" So oder so hat der Vorfall die Gemüter ordentlich erhitzt.

Doch unter dem Video melden sich auch etliche User, die Barths Verhalten vollkommen unangebracht finden. "Was soll daran lustig sein? Das ist nur arrogantes und dümmliches Verhalten eines Menschen, der offensichtlich denkt, sich mehr herausnehmen zu können als andere. Peinlich!", schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise. Oder: "Wer sich nicht an Regeln hält, kriegt halt Konsequenzen! Ob man dann ein Möchtegern-Promi ist oder Otto, der Hinterwäldler ist unerheblich! (...) Der Zugbegleiter hat seinen Job gemacht! Der Fehler hier liegt einzig und allein bei Herrn Barth!"

Vorschaubild: © Gerald Matzka (dpa)