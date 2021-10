Ludwig Haas ist laut Medienberichten im Alter von 88 Jahren an Altersschwäche verstorben. Focus online beruft sich auf ein Gespräch zwischen Das neue Blatt und seiner Frau Marianne. Demnach habe der Schauspieler vor einigen Tagen einen Druck in der Brust verspürt und einen Stent eingesetzt bekommen.

Allerdings sei es ihm einige Stunden später schlechter gegangen sein, woraufhin er schließlich nachts verstarb.

Ludwig Haas gestorben: 35 Jahre Dr. Dressler in der Kultserie "Lindenstraße"

Seit der ersten Folge 1985 verkörperte Haas den Allgemeinmediziner Dr. Ludwig Dressler. Ab Folge 169 saß seine Figur nach einem Unfall im Rollstuhl, im März 2020 verabschiedete sich Dressler mit einem TV-Suizid aus der Serie.

Schon als kleiner Junge habe er den Drang zum Schauspiel verspürt. Neben seiner langen Präsenz in der "Lindenstraße", spielte Haas auch in diversen Tatorten und verkörperte in dem US-amerikanischen Thriller "Wie ein Licht in dunkler Nacht" (1992) mit Michael Douglas, Melanie Griffith und Liam Neeson Adolf Hitler.

Laut Medienberichten ist Ludwig Haas bereits in der Ostsee im Kreise seiner Liebsten bestattet worden.