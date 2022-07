Finanzminister Christian Lindner (43, FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt (33) feiern am heutigen Samstag auf Sylt ihre Hochzeit. Polizisten suchten am Morgen mit Hunden den Kirch- und Friedhof der Kirche St. Severin in Keitum ab, in der das Paar heiratet. Auch im Anschluss blieben Beamte auf dem Gelände.

Zum zeitlichen Ablauf der dreitägigen Feier und den einzelnen Orten hatte es vorab keine offiziellen Informationen gegeben. Auch die genaue Uhrzeit der Trauung in St. Severin ist nicht bekannt. Am Donnerstagnachmittag hatte Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) die standesamtliche Trauung im Sylt-Museum vorgenommen. Laut Berichten der Bild läuft die Trauung aktuell (Stand: 17.15 Uhr).

Hochzeitskleid von Franca Lehfeldt kommt aus London - Braut wird im Porsche vorgefahren

Die Kirche St. Severin ist eines der Wahrzeichen Sylts mit jahrhundertelanger Geschichte und auch bei Promis ein beliebter Ort für Hochzeiten. So hat hier beispielsweise 2018 der Modedesigner Guido Maria Kretschmer seinem langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters das "Ja"-Wort gegeben. Für modisches Aufsehen sorgte auch die Braut selbst. Laut Bild-Informationen wurde Lehfeldt im Porsche von ihrem Vater Claus-Holger Lehfeldt zur Kirche gefahren.

Der Oldtimer sei mit weißen Rosen geschmückt worden. Überall seien Schaulustige gestanden, die insbesondere einen Blick auf die TV-Reporterin und ihr Outfit werfen wollten, heißt es in dem Bericht. Videoaufnahmen zeigen einen Nordsee-typischen Wind an diesem Nachmittag. Trotzdem trage Lehfeldt offene Haare - und ein sündhaft teures Designerkleid der Londoner Luxusmarke "Kate Halfpenny Harrod’s UK" - allerdings ohne Schleppe. Das Kleid, ein rückenfreies Neckholderkleid in Weiß, habe seinen Preis. Ein veergleichbares Modell koste beim Modehaus Harrod's London knapp 9400 Euro, so Bild. Nach der Trauung in der Kirche soll am Abend in der «Sansibar» zwischen Rantum und Hörnum am Sylter Nordseestrand gefeiert werden.

Auf der Gästeliste sollen zahlreiche Prominente stehen - darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Mit dem Privatflieger kam am Freitag bereits CDU-Chef Friedrich Merz auf Sylt an. Er saß selbst im Cockpit des Flugzeugs, an seiner Seite seine Frau Charlotte. Ebenfalls auf dem Flughafen der Insel landete VW-Chef Herbert Diess. Für den 43-jährigen Lindner ist es die zweite Ehe. Er war bereits mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Auch Lehfeldt ist Journalistin. Die 33-Jährige arbeitet als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Im vergangenen Oktober war bekannt geworden, dass sie und Lindner sich verlobt hatten.