Lidl macht Kevin-Witz auf Facebook: So reagiert das Netz auf den Post

"Lidl" postet Kevin-Witz auf Facebook - die Reaktion der User:

Die Social-Media-Redaktion von "Lidl Deutschland" hatte eigentlich nur den Auftrag einen Bild-Post zum Thema "Eistee" zu erstellen und so Werbung für das Produkt von "Lidl" zu machen. Heraus kam ein mediales Echo. Die Facebook-Nutzer zeigten unterschiedliche Reaktionen auf den Post.



Kevin: Der Name als Beleidigung

Seit geraumer Zeit existiert der Trend Namen als Beleidigungen zu benutzen. Neben "Kevin" ist auch "Horst" oder "Hans" ein Beispiel für das Phänomen. Dabei trifft es "Kevin" besonders hart: Es wird verwendet, um auf eine bildungsfernen Hintergrund zu verweisen. Der Superlativ "Alpha-Kevin" symbolisiert dabei den "Dümmsten der Dummen".



Nun hat sich also "Lidl" diese Verunglimpfung zu Nutze gemacht. Passend zum "EisteeTag" wurde ein Facebook-Post mit dem Spruch " "Wow, dieses Gemüse riecht nach Eistee!" - Kevin, zerschneidet gerade eine Zitrone" " veröffentlicht.



Die Reaktion der User

Viele Nutzer zeigten sich amüsiert und nahmen es mit Humor. Jedoch gab es auch zahlreiche Kevins', die sich beleidigt fühlten. Beispielsweise Kevin Schultz tat seine Verärgerung kund:



Andere Nutzer zeigten sich solidarisch mit allen Kevins' und posteten unter dem veröffentlichten Beitrag. Milli Stan-Bebic zum Beispiel schrieb: "Alter LIDL, Was bildet ihr euch eigentlich ein?"

Andere Facebook-User befanden die PR-Aktion von "Lidl" gut.



Um in Zukunft nicht unnötig Kunden zu verärgern und möglicherweise zu einem der Konkurrenten zu jagen, handelt "Lidl" demnächst vielleicht etwas umsichtiger. Egal ob PR-Gag, schlechtes Marketing oder nur ein Witz, über den nicht jeder lacht - die Aktion sollte nicht per se dramatisiert werden. Das Unternehmen übernahm die Moderation der Facebook-Kommentare und antworte mehrmals mit Memes auf die Kommentare.

