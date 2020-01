Es ist die Liebes-Nachricht des Tages: Lena Meyer-Landrut und Mark Foster sollen ein Paar sein. Gemeinsam verbrachten die beiden Silvester in einem Hotel in den bayerischen Bergen. Völlig ungeniert sollen die beiden Hand in Hand über die Hotelanlage spaziert sein, wie die BUNTE berichtet.

Mit Freunden und Lenas Mischlingshündin Kiwi soll das Paar ihr Silvester in dem Luxushotel "Bachmair Weissach Spa & Resort" im oberbayerischen Kreuth gefeiert haben.